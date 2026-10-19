Bốn trẻ bị bỏ rơi ở chùa Diệu Giác vẫn chờ người thân đến nhận

Hoàn cảnh bốn trẻ bị bỏ rơi tại chùa Diệu Giác

Phóng viên Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam tìm đến chùa Diệu Giác, phường An Khánh, TP.HCM gặp bé trai lớn nhất trong bốn trẻ bị bỏ rơi đã có thể trò chuyện và tự nói tên mình. Bé chơi hòa đồng với những trẻ khác, nhưng khi chúng tôi hỏi đến tên cha, tên mẹ, em không trả lời được; những thông tin có được qua cuộc trò chuyện vẫn chưa đủ để tìm ra một đầu mối liên lạc với gia đình.

Ngày 16/10, UBND phường An Khánh phát thông báo tìm cha mẹ đẻ hoặc người thân hợp pháp của các em

Theo thông tin nhận dạng do chính quyền công bố, cậu bé được ước tính khoảng 3 tuổi, nặng chừng 10kg. Ba cháu được tìm thấy cùng em gồm một bé trai khoảng 2 tuổi và hai bé gái khoảng 15 tháng, 9 tháng tuổi. Bé gái nhỏ nhất mới chỉ ngồi được, chưa biết bò hay đứng, vẫn cần người bế ẵm, chăm lo trong mọi sinh hoạt.

Cả bốn được phát hiện vào tối 13/10, khi một số Phật tử tại chùa Diệu Giác, số 177 đường Trần Não, nhìn thấy các cháu nằm, ngồi trên ghế đá gần cổng. Trời lúc ấy đang lất phất mưa, không có người lớn đi cùng và cũng không có giấy tờ tùy thân để biết các em là ai, gia đình ở đâu.

Những người phát hiện báo cho các sư cô và công an địa phương. Kể lại sự việc, Ni trưởng Như Trí cho biết nhà chùa từng tiếp nhận nhiều trẻ bị bỏ rơi, nhưng đây là lần đầu phát hiện cùng lúc bốn cháu, đều còn rất nhỏ. Khi được tìm thấy, các bé không khóc; các sư cô thu xếp chỗ nghỉ, tìm người trông nom trong lúc chờ hướng xử lý. “Lúc đó, tôi nói với mọi người rằng nếu trong đêm có nơi nào tiếp nhận các bé thì cứ đưa các bé đến. Còn nếu chưa có chỗ nào thì nhà chùa sẽ chăm sóc, cho các bé ngủ qua đêm rồi tính tiếp”, Ni trưởng Như Trí kể với phóng viên VOV.

Bé gái nhỏ nhất mới chỉ ngồi được, chưa biết bò hay đứng, vẫn cần người bế ẵm

Bốn cháu ở lại từ đêm ấy, được nhà chùa đặt tên lần lượt là Khánh Đức, Khánh Toàn, Khánh Tâm và Khánh Như, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Công an và chính quyền ghi nhận thông tin, tình trạng từng cháu cùng thời điểm phát hiện; các bé được đưa đến cơ sở y tế khám sức khỏe rồi có người phụ trách việc ăn uống, vệ sinh và nghỉ ngơi.

Hai bé trai lớn có thể ngồi cùng những trẻ khác

Chăm sóc trẻ bị bỏ rơi từ bữa ăn đến giấc ngủ

Trong bữa ăn mà phóng viên ghi nhận, hai bé trai ngồi cùng những trẻ khác, đã biết tự cầm thìa xúc cơm. Hai bé gái nhỏ hơn vẫn cần bảo mẫu đút từng muỗng, chăm nom trong suốt bữa ăn. Ngoài giờ ăn, những bé lớn có lúc chơi cùng các bạn, còn các bé nhỏ được bế ẵm, để mắt trong sinh hoạt hằng ngày. Bé út Khánh Như nặng chừng 6kg, được giao cho một bảo mẫu đã gắn bó với chùa khoảng 30 năm chăm sóc. Từ khi đón bé, bà lo cho em từ việc cho ăn, tắm rửa, thay quần áo đến dỗ ngủ, rồi ngủ cùng để kịp chăm nom mỗi khi em cần.

Bé trai lớn nhất trong bốn trẻ bị bỏ rơi đã có thể trò chuyện và tự nói tên mình

Theo Ni trưởng Như Trí, đêm đầu ở chùa, Khánh Như ngủ khá yên, nhưng những ngày sau có đêm đang ngủ bỗng thức giấc rồi bật khóc. Người chăm sóc lại dỗ dành, chờ bé ngủ trở lại; việc trông nom nối tiếp từ những bữa ăn ban ngày đến cả những lần thức giấc giữa đêm.

Ba cháu còn lại được các bảo mẫu khác chia nhau chăm sóc, tùy theo độ tuổi và khả năng tự sinh hoạt của từng em. Theo các sư cô, bốn bé đã được khám y tế, hiện có sức khỏe bình thường, ăn uống và sinh hoạt ổn định. Những ngày ở chùa, các cháu dần quen với người chăm sóc và những trẻ cùng sinh hoạt. Riêng việc tìm kiếm gia đình vẫn chưa có kết quả.

Tìm người thân cho trẻ bị bỏ rơi ở phường An Khánh

Ngày 16/10, UBND phường An Khánh phát thông báo tìm cha mẹ đẻ hoặc người thân hợp pháp của các em. Ngoài hình ảnh, độ tuổi, chiều cao và cân nặng, những bộ quần áo các bé mặc khi được tìm thấy cũng được ghi nhận để hỗ trợ nhận dạng: bé trai lớn mặc áo trắng sọc đỏ, quần màu cam; bé trai còn lại mặc áo xanh dương; hai bé gái lần lượt mặc bộ đồ vàng và bộ liền thân màu hồng có họa tiết con báo trắng, xám.

Ni trưởng Như Trí chủ Diệu Giác chăm sóc các bé

Người thân của các cháu được đề nghị liên hệ UBND phường An Khánh tại số 171/1 đường Lương Định Của, khu phố 3, để được hướng dẫn làm thủ tục nhận lại trẻ. Theo thông báo, nếu sau 7 ngày kể từ ngày phát thông báo không có thông tin về cha mẹ hoặc người thân đến nhận, phường sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Sau khi vụ việc được báo chí phản ánh, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến chùa, hỗ trợ tiền, mang thực phẩm để góp phần chăm sóc bốn cháu. Những người chưa từng quen biết các em đang cùng các sư cô, bảo mẫu lo sinh hoạt hằng ngày, trong lúc chính quyền tiếp tục tìm kiếm thân nhân.

Hiện bốn bé đang được chăm sóc là Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác, bên cạnh chùa, cơ sở này đã có hơn 35 năm cưu mang trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi; từ đêm 13/10, nơi đây đón thêm bốn cháu nhỏ, có em đã biết nói tên mình, có em còn chưa biết bò, cùng ở lại trong lúc chờ tin gia đình.

