Bữa cơm ấm tình đồng bào và điểm tựa trong lũ Mường Than, Lai Châu

Tóm tắt

VOV.VN - Hơn 1.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp trong trận lũ quét lịch sử tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đang được bao bọc trong vòng tay của chính quyền và cộng đồng. Bên cạnh các chính sách vĩ mô như lệnh chi khẩn cấp 19 tỷ đồng để dựng nhà tạm, thì việc bảo đảm không một người dân nào bị đói khát tại các điểm sơ tán như ở xã Pắc Ta đang được thực hiện khoa học, tận tâm.

