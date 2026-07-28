Bữa cơm đặc biệt bên các Mẹ Việt Nam Anh hùng dịp 27/7

Tóm tắt

VOV.VN - “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ” là một hoạt động giản dị, ấm áp và đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Quảng Trị những ngày tháng Bảy này. Từ những hành động nhỏ, mạch nguồn tri ân được tiếp nối, gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

