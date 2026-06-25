Bùn đất vãi khắp đường dân sinh khi thi công dự án kênh La Khê, người dân bất an

VOV.VN - Dự án xây dựng kênh La Khê và đường hai bên bờ kênh tại phường Hà Đông đang bộc lộ nhiều bất cập khi đơn vị thi công thiếu rào chắn, vật liệu ngổn ngang, hố ga không nắp. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và đời sống người dân.
VOV.VN - Dự án xây dựng kênh La Khê và đường hai bên bờ kênh tại phường Hà Đông đang bộc lộ nhiều bất cập khi đơn vị thi công thiếu rào chắn, vật liệu ngổn ngang, hố ga không nắp. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và đời sống người dân.
VOV.VN - Dự án Kênh La Khê đang chịu áp lực lớn về tiến độ khi hàng loạt nút thắt chưa được tháo gỡ. Đáng chú ý, các công trình vi phạm trên đất thủy lợi chưa bị xử lý dứt điểm, tiếp tục cản trở thi công và làm gia tăng nguy cơ chậm hẹn về đích.
VOV.VN - Dự án Kênh La Khê đang chịu áp lực lớn về tiến độ khi hàng loạt nút thắt chưa được tháo gỡ. Đáng chú ý, các công trình vi phạm trên đất thủy lợi chưa bị xử lý dứt điểm, tiếp tục cản trở thi công và làm gia tăng nguy cơ chậm hẹn về đích.
VOV.VN - Sau nhiều năm triển khai, dự án cải tạo kênh La Khê là hạng mục quan trọng của hệ thống tiêu thoát nước phía Tây Hà Nội đến nay vẫn dang dở. Chỉ đạo “không nể nang, tránh nhờn luật” của Bí thư Thành ủy Hà Nội mới đây đặt ra yêu cầu xử lý quyết liệt, lấy lại niềm tin người dân.
VOV.VN - Sau nhiều năm triển khai, dự án cải tạo kênh La Khê là hạng mục quan trọng của hệ thống tiêu thoát nước phía Tây Hà Nội đến nay vẫn dang dở. Chỉ đạo “không nể nang, tránh nhờn luật” của Bí thư Thành ủy Hà Nội mới đây đặt ra yêu cầu xử lý quyết liệt, lấy lại niềm tin người dân.
VOV.VN - Sau nhiều năm thi công dang dở, dự án cải tạo, nâng cấp kênh La Khê đang bước vào giai đoạn tăng tốc về đích. Trên công trường những ngày này, máy móc, công nhân làm việc không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm.
VOV.VN - Sau nhiều năm thi công dang dở, dự án cải tạo, nâng cấp kênh La Khê đang bước vào giai đoạn tăng tốc về đích. Trên công trường những ngày này, máy móc, công nhân làm việc không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm.