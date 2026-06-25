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Bùn đất vãi khắp đường dân sinh khi thi công dự án kênh La Khê, người dân bất an

Thứ Năm, 21:40, 25/06/2026

VOV.VN - Quá trình thi công dự án cải tạo, nâng cấp kênh La Khê phát sinh bụi, bùn đất và tiếng ồn, ảnh hưởng đời sống người dân, đặt ra trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc vệ sinh môi trường và giám sát thi công dự án.

Lê Hải/VOV.VN
Tag: VOV Dự án kênh La Khê ô nhiễm môi trường
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Trang:
bun dat vai khap duong dan sinh khi thi cong du an kenh la khe, nguoi dan bat an hinh anh 1
Mặc dù UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo yêu cầu siết chặt công tác bảo vệ môi trường tại các công trình xây dựng, song ghi nhận thực tế tại dự án cải tạo, nâng cấp kênh La Khê cho thấy tình trạng bụi bẩn, bùn đất phát tán ra đường dân sinh vẫn diễn ra, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
bun dat vai khap duong dan sinh khi thi cong du an kenh la khe, nguoi dan bat an hinh anh 2
Trước đó ngày 5/5/2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.
bun dat vai khap duong dan sinh khi thi cong du an kenh la khe, nguoi dan bat an hinh anh 3
Theo chỉ đạo của UBND thành phố, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, kiểm soát bụi, tiếng ồn, thu gom và vận chuyển vật liệu xây dựng; không để xảy ra tình trạng đất đá, vật liệu rơi vãi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
bun dat vai khap duong dan sinh khi thi cong du an kenh la khe, nguoi dan bat an hinh anh 4
Chỉ thị cũng yêu cầu các đơn vị thi công phải có biện pháp che chắn, vệ sinh phương tiện trước khi ra khỏi công trường; tổ chức thi công khoa học, hạn chế tối đa tác động đến môi trường sống của người dân khu vực dự án.
bun dat vai khap duong dan sinh khi thi cong du an kenh la khe, nguoi dan bat an hinh anh 5
Đặc biệt, UBND thành phố nhấn mạnh việc xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu thi công trong công tác bảo vệ môi trường. Đây không chỉ là yêu cầu mang tính thủ tục mà là trách nhiệm bắt buộc trong suốt quá trình triển khai dự án.
bun dat vai khap duong dan sinh khi thi cong du an kenh la khe, nguoi dan bat an hinh anh 6
Thực tế tại công trường kênh La Khê cho thấy vẫn còn khoảng cách giữa yêu cầu quản lý và việc tổ chức thực hiện. Trong khi các mũi thi công được huy động nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án thì các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường dường như chưa được quan tâm tương xứng.
bun dat vai khap duong dan sinh khi thi cong du an kenh la khe, nguoi dan bat an hinh anh 7
Ngày 25/6, có mặt tại công trường dự án cải tạo, nâng cấp kênh La Khê, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam ghi nhận không khí thi công diễn ra khá khẩn trương. Nhiều máy móc, phương tiện cơ giới hoạt động liên tục phục vụ công tác nạo vét, vận chuyển đất thải ra khỏi công trường.
bun dat vai khap duong dan sinh khi thi cong du an kenh la khe, nguoi dan bat an hinh anh 8
Tuy nhiên, bên cạnh tiến độ thi công, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường tại dự án lại bộc lộ nhiều bất cập. Trong quá trình vận chuyển đất nạo vét, nhiều xe tải ra vào công trường chưa được vệ sinh sạch sẽ trước khi lưu thông trên đường dân sinh.
bun dat vai khap duong dan sinh khi thi cong du an kenh la khe, nguoi dan bat an hinh anh 9
Theo ghi nhận của phóng viên, một số phương tiện vận chuyển đất chưa được che chắn kỹ càng. Trong quá trình di chuyển, đất bùn rơi vãi xuống mặt đường tiềm ẩn rủi ro cho người tham gia giao thông.
bun dat vai khap duong dan sinh khi thi cong du an kenh la khe, nguoi dan bat an hinh anh 10
Đáng chú ý,  ghi nhận thực tế, đã xảy ra trường hợp một phụ nữ điều khiển xe máy bị ngã do bánh xe trượt trên lớp bùn đất rơi vãi từ hoạt động thi công. Dù không gây hậu quả nghiêm trọng về người những nguy cơ hiện hữu đối với người tham gia giao thông nếu công tác bảo đảm vệ sinh môi trường không được thực hiện nghiêm túc.
bun dat vai khap duong dan sinh khi thi cong du an kenh la khe, nguoi dan bat an hinh anh 11
Những hình ảnh xe tải nối đuôi nhau vận chuyển đất, mặt đường loang lổ bùn đất và bụi bẩn khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi về trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.
bun dat vai khap duong dan sinh khi thi cong du an kenh la khe, nguoi dan bat an hinh anh 12
Bánh xe dính đầy bùn đất kéo theo lượng lớn đất đá ra mặt đường, khiến nhiều đoạn đường trở nên nhếch nhác, trơn trượt khiến người dân tham gia giao thông qua đây cảm thấy bất an, lo lắng.
bun dat vai khap duong dan sinh khi thi cong du an kenh la khe, nguoi dan bat an hinh anh 13
Đối với người dân sống dọc tuyến kênh La Khê, điều họ mong muốn không phải là dự án dừng thi công mà là quá trình thi công phải bảo đảm an toàn, sạch sẽ và tuân thủ đúng các quy định hiện hành.
bun dat vai khap duong dan sinh khi thi cong du an kenh la khe, nguoi dan bat an hinh anh 14
“Chúng tôi ủng hộ dự án vì khi hoàn thành sẽ giúp cải thiện môi trường, chống ngập úng cho khu vực. Nhưng trong quá trình làm, các đơn vị cũng phải có trách nhiệm với người dân, không thể để đường sá bẩn thỉu, đi lại nguy hiểm như hiện nay”, một người dân chia sẻ.
bun dat vai khap duong dan sinh khi thi cong du an kenh la khe, nguoi dan bat an hinh anh 15
Trong bối cảnh UBND TP Hà Nội đã ban hành chỉ thị yêu cầu siết chặt công tác bảo vệ môi trường tại các công trình xây dựng, việc để xảy ra tình trạng đất đá rơi vãi, bùn đất phát tán ra đường dân sinh cần sớm được kiểm tra, chấn chỉnh.

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