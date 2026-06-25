Bùn đất vãi khắp đường dân sinh khi thi công dự án kênh La Khê, người dân bất an

Kênh dẫn nước La Khê: Hiện trạng ngổn ngang, nhiều nút thắt chưa được tháo gỡ

VOV.VN - Dự án Kênh La Khê đang chịu áp lực lớn về tiến độ khi hàng loạt nút thắt chưa được tháo gỡ. Đáng chú ý, các công trình vi phạm trên đất thủy lợi chưa bị xử lý dứt điểm, tiếp tục cản trở thi công và làm gia tăng nguy cơ chậm hẹn về đích.