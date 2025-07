Cá chết hàng loạt tại hồ Nam Lý, phường Đồng Hới (Quảng Trị)

Chiều nay (18/7), nhiều xác cá chết nổi trắng mặt hồ Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bốc mùi hôi tanh. Cá chết chủ yếu là cá rô phi, trôi dạt về phía cuối hồ. Hồ Nam Lý nằm sát chợ Ga (Nam Lý), theo nhiều tiểu thương kinh doanh gần hồ, hiện tượng cá chết đã xuất hiện vài ngày nay, công nhân vớt xong thì hôm sau lại xuất hiện cá chết.

Gần 200kg cá chết ở hồ Nam Lý chủ yếu là cá rô phi

Tính đến nay, gần 200kg cá chết đã được thu gom. Các đơn vị chức năng đang theo dõi diễn biến và sẽ có biện pháp xử lý nếu tình trạng tiếp tục kéo dài.

Cá chết nổi dày trên mặt nước

Ông Lê Công Kim, Giám đốc Trung tâm Công viên - Cây xanh Đồng Hới cho biết, đơn vị đã huy động công nhân vệ sinh vớt cá chết 2 lượt mỗi ngày để giảm thiểu ô nhiễm. Ông Kim nhận định, nguyên nhân ban đầu có thể do thời tiết thay đổi đột ngột và ô nhiễm từ khu vực chợ.

“Hiện tượng cá chết xuất hiện đến nay đã là ngày thứ 3 rồi, 2 ngày trước thì ít nhưng hôm nay nắng nóng tăng cường nên cá chết nhiều. Nguyên nhân do hồ này không có nguồn nước cấp và thoát ra, gọi là nước tù, 1 phần do cá sốc nhiệt, 1 phần do ô nhiễm vì hồ nằm sát chợ, các hộ dân chưa ý thức, còn vứt rác xuống. Đơn vị ngày nào cũng thu dọn, ngày dọn 2 lần sáng và chiều, hôm nay tăng cường người để vớt cá chết. Hồ Nam Lý này năm nào cũng xuất hiện cá chết 1- 2 lần như vậy”.

Công nhân thu gom cá chết tại hồ Nam Lý