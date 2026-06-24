Cà Mau bác tin thất thiệt về việc sản xuất tôm khô bằng cao su non

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng TikTok, lan truyền thông tin với nội dung: Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non và hóa chất độc hại tại địa bàn thị trấn Cái Nước, liên quan đến một người tên là Nguyễn Thị Tuyết, 47 tuổi, cư trú tại thị trấn Cái Nước.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh và có báo cáo chính thức khẳng định, không có vụ việc Công an vây bắt nêu trên, đồng thời hoàn toàn không phát hiện bất kỳ trường hợp sản xuất, kinh doanh tôm khô giả nào trên địa bàn.

Trang mạng đăng thông tin sai về tôm khô giả ở Cà Mau.

Báo cáo của UBND xã Cái Nước thể hiện, Công an địa phương xác định, không có trường hợp nào tên Nguyễn Thị Tuyết với nhân thân và hành vi như mạng xã hội đăng tải. Báo cáo cũng nêu rõ, các thông tin đang lan truyền trên các nền tảng mạng không có căn cứ.

“Thông tin lan truyền hoàn toàn sai sự thật. Vấn đề này gây dư luận lớn, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến uy tín sản phẩm tôm khô ở địa phương. Chúng tôi đang tiếp tục thông tin rộng rãi để ổn định tình hình cư dân địa bàn. Cơ quan chức năng tỉnh sẽ tiếp tục các minh, làm rõ nguồn tin giả”, bà Phan Kim Bía, Chủ tịch UBND xã Cái Nước cho biết.

Để kịp thời ổn định tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng và lực lượng an ninh mạng khẩn trương rà soát, xác minh làm rõ nguồn phát tán của các tổ chức, cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch để xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau được giao nhiệm vụ phối hợp cùng các cơ quan báo chí hoạt động tại địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật.

Chính quyền xã Cái Nước nói riêng và các địa phương khác trong tỉnh Cà Mau nói chung được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh tôm khô, bảo đảm tuyệt đối các quy định về an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa, nhằm bảo vệ vững chắc uy tín sản phẩm đặc sản truyền thống của địa phương.