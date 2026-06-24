English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cà Mau bác tin thất thiệt về việc sản xuất tôm khô bằng cao su non

Thứ Tư, 09:42, 24/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã vào cuộc xác minh, làm rõ và bác bỏ thông tin “bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non và hóa chất độc hại”.

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng TikTok, lan truyền thông tin với nội dung: Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non và hóa chất độc hại tại địa bàn thị trấn Cái Nước, liên quan đến một người tên là Nguyễn Thị Tuyết, 47 tuổi, cư trú tại thị trấn Cái Nước.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh và có báo cáo chính thức khẳng định, không có vụ việc Công an vây bắt nêu trên, đồng thời hoàn toàn không phát hiện bất kỳ trường hợp sản xuất, kinh doanh tôm khô giả nào trên địa bàn.

ca mau bac tin that thiet ve viec san xuat tom kho bang cao su non hinh anh 1
Trang mạng đăng thông tin sai về tôm khô giả ở Cà Mau.

Báo cáo của UBND xã Cái Nước thể hiện, Công an địa phương xác định, không có trường hợp nào tên Nguyễn Thị Tuyết với nhân thân và hành vi như mạng xã hội đăng tải. Báo cáo cũng nêu rõ, các thông tin đang lan truyền trên các nền tảng mạng không có căn cứ.

“Thông tin lan truyền hoàn toàn sai sự thật. Vấn đề này gây dư luận lớn, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến uy tín sản phẩm tôm khô ở địa phương. Chúng tôi đang tiếp tục thông tin rộng rãi để ổn định tình hình cư dân địa bàn. Cơ quan chức năng tỉnh sẽ tiếp tục các minh, làm rõ nguồn tin giả”, bà Phan Kim Bía, Chủ tịch UBND xã Cái Nước cho biết.

Để kịp thời ổn định tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng và lực lượng an ninh mạng khẩn trương rà soát, xác minh làm rõ nguồn phát tán của các tổ chức, cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch để xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau được giao nhiệm vụ phối hợp cùng các cơ quan báo chí hoạt động tại địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật.

Chính quyền xã Cái Nước nói riêng và các địa phương khác trong tỉnh Cà Mau nói chung được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh tôm khô, bảo đảm tuyệt đối các quy định về an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa, nhằm bảo vệ vững chắc uy tín sản phẩm đặc sản truyền thống của địa phương.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tôm khô miền Tây có giá cả triệu đồng/kg được chế biến ra sao?
Tôm khô miền Tây có giá cả triệu đồng/kg được chế biến ra sao?

VOV.VN - Tôm khô miền Tây có vị ngọt, thơm đặc trưng do có nguồn gốc là tôm sống tự nhiên và được chế biến kỳ công nên có giá cả triệu đồng/kg.

Tôm khô miền Tây có giá cả triệu đồng/kg được chế biến ra sao?

Tôm khô miền Tây có giá cả triệu đồng/kg được chế biến ra sao?

VOV.VN - Tôm khô miền Tây có vị ngọt, thơm đặc trưng do có nguồn gốc là tôm sống tự nhiên và được chế biến kỳ công nên có giá cả triệu đồng/kg.

Vĩnh Long chủ động phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi mùa mưa
Vĩnh Long chủ động phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi mùa mưa

VOV.VN - Bước vào giai đoạn giao mùa, thời tiết diễn biến bất thường với nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa trái mùa, môi trường nước biến động mạnh, làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên tôm nuôi.

Vĩnh Long chủ động phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi mùa mưa

Vĩnh Long chủ động phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi mùa mưa

VOV.VN - Bước vào giai đoạn giao mùa, thời tiết diễn biến bất thường với nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa trái mùa, môi trường nước biến động mạnh, làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên tôm nuôi.

Tôm chết hàng loạt nghi bị đầu độc ở Quảng Trị
Tôm chết hàng loạt nghi bị đầu độc ở Quảng Trị

VOV.VN - Một hộ nuôi tôm tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) phát hiện toàn bộ đàn tôm thẻ chân trắng nuôi trong hồ rộng 1.500m2 bị chết nổi trắng hồ. Khi chủ hồ xả nước, vớt tôm chết, vệ sinh lòng hồ thì phát hiện 8 túi đất đèn dưới đáy hồ, liền trình báo công an.

Tôm chết hàng loạt nghi bị đầu độc ở Quảng Trị

Tôm chết hàng loạt nghi bị đầu độc ở Quảng Trị

VOV.VN - Một hộ nuôi tôm tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) phát hiện toàn bộ đàn tôm thẻ chân trắng nuôi trong hồ rộng 1.500m2 bị chết nổi trắng hồ. Khi chủ hồ xả nước, vớt tôm chết, vệ sinh lòng hồ thì phát hiện 8 túi đất đèn dưới đáy hồ, liền trình báo công an.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục