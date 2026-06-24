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VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã vào cuộc xác minh, làm rõ và bác bỏ thông tin “bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non và hóa chất độc hại”.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_ca_mau_bac_tin_that_thiet_ve_viec_san_xuat_tom_kho_bang_cao_su_non.m3u8
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Cà Mau bác tin thất thiệt về việc sản xuất tôm khô bằng cao su non
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2026-06/tiktok_ca_mau_bac_tin_that_thiet_ve_viec_san_xuat_tom_kho_bang_cao_su_non.m3u8
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