Theo nội dung kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau về nội dung nêu trên, tỉnh xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục duy trì điểm số các tiêu chí đã đạt tối đa, đồng thời tập trung khắc phục triệt để những điểm hạn chế để cải thiện toàn diện các chỉ số PAR INDEX và SIPAS trong năm 2027.

Tỉnh Cà Mau đẩy mạnh thực hiện CCHC để hướng tới nền hành chính hiện đại.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại cơ quan mình. Mỗi sở, ban, ngành trong năm phải có ít nhất một sáng kiến hoặc giải pháp mới về CCHC được áp dụng hiệu quả; đồng thời toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất 3 sáng kiến được Bộ Nội vụ công nhận. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật kỷ cương hành chính sẽ được tăng cường, xử lý nghiêm những trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Cà Mau sẽ tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp: Thúc đẩy công tác chỉ đạo điều hành và cải cách thể chế; Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC; Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức đúng đề án vị trí việc làm, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ; Thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh giao.

Các địa phương cần chú trọng nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Đối với việc nâng cao Chỉ số SIPAS, tỉnh Cà Mau chú trọng vào hai trụ cột chính là xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và cung ứng dịch vụ hành chính công. Các cơ quan chức năng phải công khai, minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia giám sát.

Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp được yêu cầu bố trí cơ sở vật chất khang trang, lựa chọn đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và kỹ năng giao tiếp tốt nhằm phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền Cà Mau năng động, kỷ cương và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.