Cà Mau tìm thấy thi thể bé gái mất tích trong vụ chìm ghe chở gạch

Vị trí tìm thấy bé gái cách hiện trường khoảng 3km về hướng xã Sông Đốc nhưng vẫn thuộc địa bàn xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau. Sau khi trục vớt thi thể bé gái lên bờ, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao cho gia đình đưa cháu về lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Bằng, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau cho biết, Ban đã thành lập đoàn công tác đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau thăm hỏi nạn nhân.

Thi thể bé gái được tìm thấy cách hiện trường khoảng 3km

Tại đây, ông Nguyễn Thanh Bằng thay mặt đoàn ân cần thăm hỏi, động viên và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân, mong gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định tinh thần.

Trước mắt, Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau hỗ trợ gia đình 4 triệu đồng; Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cà Mau hỗ trợ 5 triệu đồng; UBND xã Lương Thế Trân hỗ trợ 5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 23h ngày 15/5, chiếc ghe mang số hiệu CM-106xx chở vật liệu xây dựng đang neo đậu chờ nước lớn bất ngờ bị chìm trên kênh xáng Lương Thế Trân, đoạn qua ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân.

Lực lượng chức năng địa phương bảo vệ hiện trường

Thời điểm này, trên ghe có ba người, gồm ông N.H.K, bà D.T.B.T (34 tuổi, vợ ông K) và bé N.T.H.Đ (6 tuổi, con gái ông K), cùng ở tỉnh An Giang.

Đến rạng sáng 16/5, người dân sống gần khu vực nghe tiếng kêu cứu, nên chạy đến ứng cứu, đưa các nạn nhân lên bờ và trình báo Công an xã Lương Thế Trân.

Ông K được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong, bà T được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, còn bé gái Đ mất tích.