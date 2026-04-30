Cà Mau tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm

Cách đây 80 năm, hưởng ứng lời kêu gọi Nam Bộ kháng chiến, Hội thánh Cao đài Minh Chơn Đạo dưới sự lãnh đạo của cụ Cao Triều Phát đã tổ chức “Khoáng đại hội nghị” tại Tòa thánh Ngọc Minh ở Giồng Bốm.

Với tinh thần “Cứu nước là cứu đạo”, căn cứ Giồng Bốm đã quy tụ hơn 2.000 quần chúng, tín đồ, chức sắc tham gia phục vụ và trực tiếp chiến đấu chống thực dân Pháp.

Địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm

Sáng 15/4/1946, quân Pháp huy động hai tiểu đoàn viễn chinh cùng vũ khí hiện đại tấn công vào căn cứ. Trước kẻ thù vượt trội về mọi mặt, lực lượng tại Giồng Bốm dù trang bị thô sơ vẫn kiên cường chiến đấu bằng tinh thần quả cảm, gây cho địch nhiều tổn thất.

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, 137 chức sắc, chức việc, đạo tâm và thanh niên Đoàn đạo đức đã anh dũng hy sinh. Đây là trận đánh có quy mô lớn nhất tại khu vực Tây Nam bộ trong những ngày đầu Nam bộ kháng chiến, minh chứng sáng ngời cho chân lý “Đạo không rời đời”.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Ghi nhận những giá trị lịch sử to lớn đó, địa điểm Trận Giồng Bốm đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2011 và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2021. Ngày nay, nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ tiêu biểu trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Để bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của Trận Giồng Bốm, phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung đầu tư trùng tu, tôn tạo và từng bước mở rộng không gian Di tích Trận Giồng Bốm theo hướng đồng bộ, trang nghiêm. Trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng giao thông, cảnh quan, nâng cao chất lượng Nhà Truyền thống và đẩy mạnh công tác sưu tầm hiện vật, đào tạo đội ngũ thuyết minh viên.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày hiện vật, hình ảnh về trận đánh và nhân vật lịch sử Cao Triều Phát

Về lâu dài, lãnh đạo tỉnh yêu cầu gắn công tác bảo tồn với phát triển du lịch văn hóa-lịch sử-tâm linh. Cấp ủy, chính quyền xã Phong Thạnh (tỉnh Cà Mau) cần quan tâm nâng cấp giao thông kết nối di tích với quốc lộ 1A và tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp; làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt chăm lo cho thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ từng tham gia Trận Giồng Bốm…