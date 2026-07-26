“Cà phê sáng” ở Lâm Đồng và chuyện gỡ vướng cho dân

Tóm tắt

VOV.VN - Qua các mô hình “Lắng nghe và nói chuyện cùng dân” hay “Cà phê sáng cùng lãnh đạo”, chính quyền cơ sở tại Lâm Đồng đang chủ động xích lại gần dân, trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

