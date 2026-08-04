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VOV.VN - Sau gần 2 tháng xuất hiện hiện tượng cá nuôi chết bất thường trên sông Lam, đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn tại xã Tam Quang (Nghệ An). Tổng khối lượng cá chết hơn 2,7 tấn, trong khi cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân.
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Cá trên sông Lam tiếp tục chết bất thường, chưa xác định được nguyên nhân
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2026-08/tiktok_6.m3u8
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