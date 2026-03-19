Ca viêm não mô cầu B, hơn 100 người tiếp xúc gần đã uống kháng sinh dự phòng

Sở Y tế cũng cho hay, đây là trường hợp mắc bệnh viêm não mô cầu ghi nhận đơn lẻ (là trường hợp bệnh tản phát) chưa ghi nhận, phát hiện được các yếu tố liên quan về dịch tễ (nguồn lây) và có diễn biến nhanh, trở nặng gây tử vong do yếu tố gia đình chủ quan đưa đến bệnh viện trễ, bệnh nhân đã vào trình trạng sốc, tiên lượng nặng. Hiện chưa ghi nhận thêm ca bệnh tương tự trong cộng đồng. Tuy nhiên, không thể chủ quan vì nguy cơ lây lan có thể xảy ra nếu không kiểm soát tốt các trường hợp tiếp xúc gần.

Trước đó, ngày 16/3, em T.H.N.Y. (11 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, An Giang) đang học lớp 5 một trường tiểu học trên địa bàn Dương Đông nhập viện Trung tâm Y tế Phú Quốc trong tình trạng sốt, nổi ban khắp người kèm tím tái khó thở.

Sau khi nhập viện, được các y bác sĩ của Trung tâm Y tế Phú Quốc thực hiện theo đúng phác đồ quy định Bộ Y tế nhưng do bệnh diễn biến quá nhanh và thời gian đưa bệnh nhân vô trễ nên dù đã cố gắng nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi. Bước đầu chẩn đoán bệnh nhân sốc nhiễm trùng chưa rõ nguyên nhân, theo dõi viêm màng não mô cầu.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế Phú Quốc xác minh thông tin nơi ở và trường học của bệnh nhân. Trung tâm Y tế Phú Quốc phối hợp với Trạm Y tế Dương Đông tiến hành xác minh truy vết và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần, giám sát trường hợp bệnh chủ động theo hệ thống giám sát chỉ số và giám sát sự kiện tại trường học, khu dân cư đông người.

Qua kiểm tra truy vết tại cộng đồng phát hiện 5 người trong gia đình sống cùng bệnh nhân gồm em trai, cha, mẹ, ông bà ngoại và 60 người/40 phòng trong khu nhà trọ có tiếp xúc gần đều đã được sử dụng kháng sinh dự phòng ngừa lây bệnh. Ở trường học có 36 học sinh và cô giáo chung lớp thì có 3 trẻ đã sử dụng kháng sinh dự phòng và 18 em tiêm vaccine dự phòng ngừa viêm não mô cầu.

Tất cả những người tiếp xúc gần đều được lập danh sách theo dõi. Tại nơi khám, chữa bệnh có khoảng 20 nhân viên y tế tiếp xúc, thăm, khám cho bệnh nhân và có sử dụng bảo hộ y tế (khẩu trang) khi thăm khám.

Hiện tại 5 nhân viên y tế trong ca trực có tiếp xúc thăm khám trực tiếp với bệnh nhân và nhân viên y tế các khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực có tiếp xúc với bệnh nhân đã sử dụng kháng sinh dự phòng ngừa lây bệnh.

Ngành Y tế cũng đã tổ chức phun khử khuẩn tại khu nhà trọ, lớp học và các khu vực khám, chữa bệnh và khu vực khác có liên quan, khuyến khích những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trong thời gian theo dõi sức khỏe của những trường hợp tiếp xúc gần. Hướng dẫn thông thoáng nơi ở, đảm bảo vệ sinh môi trường. Phối hợp với chính quyền địa phương và ngành giáo dục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại trường học và cộng đồng; đồng thời Chuẩn bị đầy đủ thuốc thiết yếu, vật tư, hoá chất, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh, nhất là những bệnh truyền nhiễm.