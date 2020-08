Các điểm thi đảm bảo chống dịch, thí sinh tự tin thi tốt nghiệp

Các điểm thi ở Tây Bắc đảm bảo chống dịch



14h chiều 8/8, hơn 260 thí sinh tại điểm thi số 2, Trường THPT thành phố Lai Châu đã có mặt ở điểm thi. Ngay từ ngoài cổng trường, các em được các tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên hướng dẫn đi lại, hỗ trợ nước uống.

Đặc biệt, để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch, các thí sinh đều được kiểm tra thân nhiệt và hướng dẫn rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào làm thủ tục.

Các thí sinh được kiểm tra thân nhiệt và hướng dẫn rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào làm thủ tục.

Thầy giáo Vũ Hữu Kiên, Trưởng điểm thi số 2, Trường THPT thành phố Lai Châu chia sẻ, ngay từ hôm nay lực lượng công an đã có mặt 24/24, bảo vệ trong và ngoài điểm thi. Ngoài ra, điểm thi cũng được bố trí các cán bộ y tế để kiểm soát dịch bệnh.

Thầy giáo Vũ Hữu Kiên cho biết: "Chúng tôi đã tuyên truyền, phổ biến kế hoạch phòng dịch và cũng giao cho cán bộ y tế có các kế hoạch ở từng thời điểm khi có diễn biến bất thường về dịch bệnh. Còn các cán bộ coi thi và thí sinh ngay trước khi vào làm thi và dự thi thì chúng tôi đều đo thân nhiệt, sát khuẩn rửa tay để làm sao đảm bảo an toàn nhất cho điểm thi diễn ra".

Chiều nay, các thí sinh của tỉnh Sơn La đã đến điểm thi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Thí sinh Quàng Thị Ngọc Ánh ở bản Hụm, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La cho biết: "Trước khi chưa làm thủ tục thì em cảm thấy rất lo lắng, bây giờ được làm thủ tục xong hết rồi thì em cảm thấy yên tâm hơn và tự tin, sẵn sàng bước vào phòng thi".

Toàn tỉnh Sơn La có 33 điểm thi tại 12 huyện, thành phố. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, quá trình thi nếu phát hiện thí sinh có biểu hiện ho, sốt, hội đồng thi sẽ chuyển thí sinh đến phòng thi dự phòng với các cán bộ làm thi, nhân viên y tế riêng luôn túc trực.

Các em được hướng dẫn các thủ tục thi.



Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng điểm thi Chu Văn An, thành phố Sơn La cho biết: "Trên cơ sở tình hình dịch bệnh hiện nay, chúng tôi đã bố trí 2 phòng thi dự phòng để giúp cho việc có thể các em ốm, mệt, nghi ngờ nhiễm bệnh. Sở Giáo dục và đào tạo cũng đã bố trí cả về lực lượng bổ sung làm thi, coi thi, cán bộ giám sát, cán bộ coi thi để giúp cho điểm thi Chu Văn An hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho thấy, trong chiều nay, toàn tỉnh có gần 6.400 thí sinh có mặt nhận phòng thi, 3 thí sinh được miễn thi, 3 thí sinh bị ốm không đủ sức khỏe đến nhận phòng, còn 22 thí sinh vắng mặt không lý do.

Đến thời điểm hiện tại, các công tác chuẩn bị cho 4 buổi thi gồm cơ sở vật chất, y tế, an ninh, điện nước, phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh… tại tất cả các điểm thi đều đã hoàn tất. Cách đây 2 ngày, toàn bộ số thí sinh ở xã cũng đều di chuyển đến ăn ở tại ký túc, hoặc nhà trọ gần điểm thi. Dự báo thời tiết ở Lào Cai cũng sẽ thuận lợi trong 2 ngày tới.



Tại các điểm thi ở khu vực Tây Bắc, học sinh nhà ở xa, giao thông đi lại khó khăn đã được đưa về trường và khu vực gần điểm thi và được hỗ trợ ăn, nghỉ, tạo tâm lý yên tâm cho phụ huynh và học sinh trước kỳ thi “ đặc biệt” này. (Nhóm PV/VOV-Tây Bắc)

Thừa Thiên Huế chuẩn bị 35 điểm thi dự phòng gần các điểm thi chính

Hơn 12.750 thí sinh đã đến 35 điểm thi trên tỉnh Thừa Thiên Huế làm thủ tục dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020.

Ngoài việc thành lập 35 điểm thi trên địa bàn tỉnh với gần 600 phòng thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuẩn bị phòng thi và điểm thi dự phòng các tình huống bất khả kháng phải thay đổi điểm thi. Chính quyền các địa phương đã đăng ký hỗ trợ bữa ăn, giúp giáo viên không phải di chuyển ra ngoài để bảo đảm an toàn.

Thí sinh tại Trường THPT Hai Bà Trưng (Huế).

Sau khi triển khai phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các điểm thi, ngành y tế tỉnh thừa Thiên Huế tăng cường nhân lực đo thân nhiệt thí sinh trước khi vào phòng thi.



Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế cho biết: các điểm thi đã chuẩn bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh cho hội đồng thi, bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

“Ngoài việc chuẩn bị các phương án dự phòng chúng tôi cũng bố trí đủ hết nước sát khuẩn, đảm bảo nồng độ cồn trên 70% theo quy định của Bộ y tế. Thầy cô giáo các nhà trường phải nhắc học sinh đi thi chuẩn bị khẩu trang đầy đủ, 100% các em phải mang khẩu trang". (Lê Hiếu/VOV-Miền Trung)

Quảng Nam: Chuyển 158 thí sinh ra khỏi vùng dịch để thi đợt 1

Theo kế hoạch, học sinh 12 địa phương gồm: Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang và huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam sẽ bước vào kỳ thi chung cùng với cả nước vào ngày mai (9/8), chiếm hơn 45% tổng số học sinh cả tỉnh.

Riêng học sinh 6 huyện, thị, thành phố có dịch Covid-19, đang thực hiện giãn cách xã hội gồm: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình và thành phố Hội An sẽ thi đợt 2 vào thời điểm thích hợp, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Các thí sinh thuộc diện F1, F2 của các địa phương thi đợt này dời lại thi đợt sau cùng với thí sinh của 6 địa phương còn lại.

Ngày mai, học sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, riêng TP Đà Nẵng và một số địa phương có dịch tỉnh Quảng Nam thi đợt 2



Theo dự kiến, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam tại thành phố Hội An - điểm thi của 158 thí sinh của 7 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam phải thi đợt sau do thành phố Hội An đang thực hiện giãn cách xã hội.

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, kể từ 15/7, học sinh tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam tập trung tại ký túc xá để ôn tập, ít ra khỏi khuôn viên của nhà trường, hạn chế để người nhà đến thăm trong thời gian ôn tập; các em được kiểm tra sức khỏe đảm bảo an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với UBND tỉnh, xin ý kiến của Bộ di chuyển 158 học sinh của trường lên thi tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Nam Giang để được dự thi đợt 1. Sáng nay, tất cả thí sinh này đã tập trung làm thủ tục đầy đủ sẵn sàng dự thi vào ngày mai. (Đình Thiệu/VOV-Miền Trung)

Đăk Lăk: 144 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được chia thành 2 đợt, trong đợt 1 từ ngày 8-10/8, có hơn 14.000 thí sinh ở 14 huyện, thị xã dự thi, riêng thí sinh của thành phố Buôn Ma Thuột và các thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ thi đợt 2.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk, toàn tỉnh có hơn 13.800 thí sinh có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98,97%%, có 144 thí sinh chưa có mặt. Trong đó có 3 thí sinh thuộc diện F1,F2 sẽ thi vào đợt 2.

Gíam thị phổ biến quy chế thi đến thí sinh.

Chiều nay, cán bộ coi thi đã phổ biến, quán triệt quy chế thi, lịch thi, hướng dẫn thí sinh dự thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đồng thời kiểm tra, điều chỉnh một vài sai sót liên quan đến thông tin dự thi của thí sinh (nếu có). Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và bạch hầu đang diễn ra tại địa phương, các điểm thi ở Đăk Lăk đã tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. (Hương Lý/VOV-Tây Nguyên)

Quảng Trị thay thế gần 200 cán bộ, giáo viên và nhân viên y tế phục vụ kỳ thi THPT

Sau khi phát hiện 2 trường hợp mắc Covid-19, tỉnh Quảng Trị đã nâng mức cảnh báo ứng phó với dịch Covid-19 từ mức độ 1 lên mức độ 3 là có dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Hiện có 55 thí sinh thuộc diện F2 và đang bị cách ly được bố trí tham gia kỳ thi đợt 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với gần 300 thí sinh khác từ Đà Nẵng trở về từ ngày 1- 28/7/2020 đã có kết quả xét nghiệm âm tính vẫn được dự thi vào ngày mai (9/8). Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, qua rà soát, ngành giáo dục đã thay thế hơn 170 cán bộ, giáo viên, 24 nhân viên y tế vì từ vùng dịch trở về và trong diện tiếp xúc với trường hợp F1, F2.

Khử khuẩn các địa điểm tổ chức thi THPT Quốc gia.

Chiều nay (8/8), gần 8.000 thí sinh dự thi, trong đó hơn 500 thí sinh tự do tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã có mặt ở điểm thi làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế và các ngành, địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn như vệ sinh dịch tễ, có các phương án dự phòng, đảm bảo việc giãn cách các thí sinh ở 346 phòng thi tại 24 điểm thi.

“Quảng Trị mặc dù có dịch nhưng UBND tỉnh quyết định vẫn tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia. Yêu cầu đảm bảo tất cả điều kiện về phòng chống dịch, vấn đề sát khuẩn, tiêu độc khử trùng và các giải pháp khác. Giao ngành y tế và chính quyền các địa phương, ban ngành liên quan tập trung để hỗ trợ. (Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung)

Cần Thơ: 1 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT sốt 38 độ

Chiều 8/8, hơn 10.000 thí sinh ở thành phố Cần Thơ đã bắt đầu làm các thủ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Riêng tại điểm thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển (quận Ninh Kiều), có 1 thí sinh bị sốt 38 độ.

Theo ông Tăng Văn Chín - Trưởng điểm thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển, thí sinh bị sốt 38 độ tên L.T.N. Sau khi được đưa vào phòng dự phòng đặc biệt chăm sóc y tế và điều tra dịch tễ, thí sinh này không có liên quan đến Covid-19. Ngày mai, nếu thí sinh vẫn có triệu chứng sốt sẽ được bố trí vào phòng thi dự phòng.

Điểm thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

Ông Tăng Văn Chín cho biết thêm: Ngoài thí sinh bị sốt, còn có 1 thí sinh bị gãy tay đang đăng ký dự thi tại điểm thi này. Do đó, Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn Trưởng điểm thi hỗ trợ thí sinh dự thi.

Theo đó, Trưởng điểm thi Trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển thực hiện nghiêm các yêu cầu: Bố trí cho thí sinh thi tại phòng thi riêng (thuận lợi nhất cho thí sinh), phòng thi đảm bảo không có kết nối internet, camera, đảm bảo cách âm với các phòng thi khác. Đồng thời bố trí 1 cán bộ hỗ trợ viết lại bài làm theo lời đọc của thí sinh. Cán bộ hỗ trợ không là giáo viên giảng dạy hoặc không có chuyên môn liên quan đến bài thi, có chữ viết dễ đọc, tốc độ viết nhanh.

Hiện Sở GD&ĐT thành phố vẫn chỉ đạo các địa phương rà soát thí sinh, cán bộ quản lý, giáo viên để phát hiện diện F0, F1, F2, để nhanh chóng báo cáo, xử lý kịp thời. Ngày mai 9/8, các thí sinh sẽ bắt đầu ngày thi đầu tiên, buổi sáng thi môn Ngữ văn; buổi chiều sẽ thi môn Toán. Ngày 10/8, buổi sáng các em thí sinh sẽ thi các bài thi tổ hợp, còn chiều sẽ thi môn Ngoại ngữ.(Hồng Phương/VOV-ĐBSCL)

Khánh Hòa: 10 thí sinh chưa kịp test nhanh không dự thi đợt 1

Chiều nay (8/8), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết có 10 thí sinh không dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 1 vì liên quan đến yếu tố dịch tễ Covid-19.

Sau khi có thông tin ca bệnh số 751 công tác tại một đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, đóng quân tại thành phố Cam Ranh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa khẩn trương phối hợp với Sở Y tế, chính quyền địa phương rà soát việc liên quan đến yếu tố dịch tễ.

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa rà soát danh sách cán bộ, giáo viên, thí sinh có vợ, chồng, bố, mẹ đang công tác tại đơn vị của ca bệnh số 751. Đến nay, đã thay thế toàn bộ số cán bộ, nhân viên có liên quan, 10 thí sinh chủ yếu ở thành phố Cam Ranh phải tạm dừng để thi đợt 2. Đến nay, tại 31 điểm thi, việc sát khuẩn, bố trí dung dịch rửa tay, khẩu trang... được triển khai. (Thái Bình/VOV-Miền Trung)