Các đơn vị ở Đồng Nai nợ 10,4 tỷ đồng tiền điện, lãnh đạo tỉnh ra "tối hậu thư"

Theo báo cáo từ Sở Công thương Đồng Nai, tính đến ngày 16/3/2026, tình hình thanh toán tiền điện của các cơ quan thụ hưởng ngân sách chuyển biến rất chậm. Tổng số nợ lũy kế từ năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026 đã lên tới hơn 10,4 tỷ đồng với hơn 2.670 hóa đơn chưa quyết toán.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, một số đơn vị vi phạm nghiêm trọng kỷ luật thanh toán, để nợ quá hạn trên 6 tháng như: Trung tâm Dịch vụ công ích xã An Phước, nợ 9 kỳ liên tiếp (hơn 340 triệu đồng); Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai, nợ 61 hóa đơn (hơn 560 triệu đồng).

Nguyên nhân chính được xác định là do khâu phân bổ dự toán chậm trễ, các đơn vị cấp 1 chưa kịp thời bố trí kinh phí hoặc chậm thẩm định đơn giá vận hành cho cấp dưới.

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo hoàn tất thanh toán 100% nợ trước ngày 30/4/2026. Sau thời hạn trên, nếu không có lý do chính đáng, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét, hạ bậc đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 đối với người đứng đầu cơ quan đó.

Để hỗ trợ các đơn vị, UBND tỉnh giao Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước khu vực XVII tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục kiểm soát chi. Các đơn vị có thay đổi mô hình tổ chức, sáp nhập cần chủ động cập nhật mẫu dấu, chữ ký để giải ngân kịp thời.

Về phía Công ty Điện lực Đồng Nai, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục để duy trì hoạt động hành chính. Trong thời gian các đơn vị thực hiện chỉ đạo xử lý nợ, phía điện lực không thực hiện ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện đối với nhóm khách hàng này.