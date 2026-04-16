Các đơn vị ở Đồng Nai nợ 10,4 tỷ đồng tiền điện, lãnh đạo tỉnh ra "tối hậu thư"

Thứ Năm, 18:22, 16/04/2026
VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa phát đi văn bản yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách phải thanh toán dứt điểm 100% nợ đọng tiền điện trước ngày 30/4/2026. Người đứng đầu sẽ bị xem xét xếp loại thi đua nếu để nợ kéo dài.

Theo báo cáo từ Sở Công thương Đồng Nai, tính đến ngày 16/3/2026, tình hình thanh toán tiền điện của các cơ quan thụ hưởng ngân sách chuyển biến rất chậm. Tổng số nợ lũy kế từ năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026 đã lên tới hơn 10,4 tỷ đồng với hơn 2.670 hóa đơn chưa quyết toán.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 

Đáng chú ý, một số đơn vị vi phạm nghiêm trọng kỷ luật thanh toán, để nợ quá hạn trên 6 tháng như: Trung tâm Dịch vụ công ích xã An Phước, nợ 9 kỳ liên tiếp (hơn 340 triệu đồng); Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai, nợ 61 hóa đơn (hơn 560 triệu đồng).

Nguyên nhân chính được xác định là do khâu phân bổ dự toán chậm trễ, các đơn vị cấp 1 chưa kịp thời bố trí kinh phí hoặc chậm thẩm định đơn giá vận hành cho cấp dưới.

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo hoàn tất thanh toán 100% nợ trước ngày 30/4/2026. Sau thời hạn trên, nếu không có lý do chính đáng, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét, hạ bậc đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 đối với người đứng đầu cơ quan đó.

Để hỗ trợ các đơn vị, UBND tỉnh giao Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước khu vực XVII tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục kiểm soát chi. Các đơn vị có thay đổi mô hình tổ chức, sáp nhập cần chủ động cập nhật mẫu dấu, chữ ký để giải ngân kịp thời.

Về phía Công ty Điện lực Đồng Nai, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục để duy trì hoạt động hành chính. Trong thời gian các đơn vị thực hiện chỉ đạo xử lý nợ, phía điện lực không thực hiện ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện đối với nhóm khách hàng này.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tiền Giang: Nhiều hộ dân nợ tiền điện lâu ngày, còn hành hung đơn vị cung cấp điện
Tiền Giang: Nhiều hộ dân nợ tiền điện lâu ngày, còn hành hung đơn vị cung cấp điện

VOV.VN - Không chỉ nợ tiền điện mà còn hành hung, gây thương tích cho nhân viên đơn vị cung ứng điện, vụ việc này đã xảy ra tại Hợp tác xã tiêu thụ điện xã Tân Thanh (huyện Cái Bè, Tiền Giang) gây ảnh hưởng đến tình hình mất an ninh trật tự tại địa phương, cần được ngành chức năng sớm giải quyết.

VOV.VN - Không chỉ nợ tiền điện mà còn hành hung, gây thương tích cho nhân viên đơn vị cung ứng điện, vụ việc này đã xảy ra tại Hợp tác xã tiêu thụ điện xã Tân Thanh (huyện Cái Bè, Tiền Giang) gây ảnh hưởng đến tình hình mất an ninh trật tự tại địa phương, cần được ngành chức năng sớm giải quyết.

Cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây bị cắt điện vì nợ tiền, Bộ GTVT lên tiếng

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Thăng Long (với trách nhiệm chủ đầu tư) thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ về trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác dự án trong thời gian khai thác tạm; đảm bảo việc vận hành, khai thác an toàn, tuân thủ phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Thăng Long (với trách nhiệm chủ đầu tư) thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ về trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác dự án trong thời gian khai thác tạm; đảm bảo việc vận hành, khai thác an toàn, tuân thủ phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

