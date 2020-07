Cách ly tập trung 21 người Trung Quốc chưa rõ nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường nào

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vừa tiến hành đưa đi cách ly y tế tập trung phòng chống bệnh Covid-19 đối với 21 người Trung Quốc chưa rõ nhập cảnh vào Việt Nam Nam bằng đường nào.

Cơ quan chức năng làm việc với nhóm người Trung Quốc.

Trước đó, người dân trình báo tại một khu lưu trú ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang có nhóm người Trung Quốc lưu trú. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện có 21 người Trung Quốc, trong đó tại thị xã Điện Bàn có 4 người và thành phố Hội An 17 người. Tất cả số người này đều chưa rõ nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường nào và thời gian nào. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã đưa 21 người này đi cách ly y tế tập trung phòng chống bệnh Covid-19, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xác định có bị nhiễm virus SARS-CoV2 hay không. Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với chính quyền địa phương thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn xác minh làm rõ số người này nhập cảnh vào Việt Nam thời gian nào và bằng đường nào.



Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Vụ này phía Công an xuất nhập cảnh có thông tin mấy chục người. Sau đó họ phối hợp với Công an thị xã đi kiểm tra tại một cơ sở lưu trú tại phường Điện Dương thì phát hiện. Sau đó, mình lập biên bản, lấy thông tin, yêu cầu y tế xuống lấy mẫu xét nghiệm, sau đó bàn giao lại cho công an tỉnh để đưa vào khu cách ly./.”