Cải tạo trụ sở Cục Thống kê cũ để mở rộng Trường Tiểu học Phú Lợi, TP.HCM

Thứ Ba, 17:51, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng "nghịch lý" trường học quá tải nằm cạnh trụ sở công bỏ hoang, UBND phường Phú Lợi, TP.HCM (trước là TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã có phương án cải tạo trụ sở Cục Thống kê cũ để mở rộng Trường Tiểu học Phú Lợi.

UBND phường Phú Lợi, TP.HCM vừa có báo cáo gửi Sở Tài chính và Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM về phương án sử dụng trụ sở Cục Thống kê tỉnh Bình Dương (cũ), tại số 63 đường Đoàn Thị Liên, để mở rộng Trường Tiểu học Phú Lợi.

Trụ sở Cục Thống kê tỉnh Bình Dương cũ đối diện Trường Tiểu học Phú Lợi 

Việc làm này được thực hiện ngay sau khi UBND TP.HCM có công văn số 12287 ngày 25/3/2026 giao cơ sở này cho UBND phường quản lý, sử dụng theo quy định.

Theo báo cáo, Trường Tiểu học Phú Lợi hiện có 33 phòng học cùng các khối phòng chức năng. Tuy nhiên, trường đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng khi phải gánh 36 lớp với 1.533 học sinh, vượt xa quy mô thiết kế ban đầu. Dự báo đến năm 2030, quy mô toàn trường sẽ tăng lên 40 lớp.

Để ứng phó tạm thời, nhà trường dự kiến cải tạo, chuyển đổi công năng một số phòng chức năng hiện hữu như Thư viện, Phòng truyền thống... thành 7 phòng học nhằm đảm bảo đủ chỗ ngồi cho học sinh.

Nhằm tạo không gian học tập cho học sinh, UBND phường Phú Lợi đề xuất phương án bàn giao toàn bộ diện tích 3.907m² và tài sản trên đất của trụ sở Cục Thống kê tỉnh Bình Dương (cũ) cho Trường Tiểu học Phú Lợi quản lý, sử dụng.

Bên trong trụ sở Cục Thống kê tỉnh Bình Dương cũ cỏ đã được dọn dẹp 

Theo phương án cải tạo cụ thể, khối nhà làm việc với hơn 900m² sẽ được cải tạo thành hệ thống thư viện hiện đại, kho sách và phòng họp. Các dãy nhà khách, nhà trưng bày, chuyển đổi thành phòng thiết bị giáo dục và phòng truyền thống. Khu vực sân bãi và gara, cải tạo thành nhà để xe cho giáo viên và đặc biệt là xây dựng nơi đậu xe cho phụ huynh đón học sinh, giúp giảm ùn tắc giao thông giờ cao điểm.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Lợi cho biết, việc có thêm cơ sở vật chất sẽ giúp giảm sĩ số lớp học và giải quyết được khó khăn trong khâu tổ chức bán trú. Hiện nay, do thiếu diện tích, nhà trường đang phải cho học sinh ăn trưa thành 3 ca.

Bà Phương Lan chia sẻ: “Ca ba thực sự thời gian nghỉ của các em rất ngắn. Nếu thêm được nhà ăn bên cơ sở mới, trường sẽ tổ chức cho học sinh ăn thành 2 ca để các em có thời gian nghỉ ngơi. Khi số lớp tăng lên và sĩ số mỗi lớp giảm xuống theo đúng quy chuẩn 35-40 em, trường sẽ có điều kiện tốt hơn để đầu tư cho học sinh và hướng tới mục tiêu đạt chuẩn quốc gia”.

Học sinh của trường Tiểu học Phú Lợi rất đông nên không đủ lớp học

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có bài viết phản ánh vấn đề “Nghịch lý ở TP.HCM: Trường học quá tải, trụ sở công kề bên bỏ hoang nhiều năm”.

Trong đó nêu vấn đề, sau sáp nhập, phường Phú Lợi có dân số hơn 107.000 người. Sự gia tăng dân số cơ học tạo ra áp lực rất lớn về trường lớp đối với học sinh các cấp, khiến tình trạng thiếu phòng học trở nên trầm trọng.

Đặc biệt, Trường Tiểu học Phú Lợi phải dồn sĩ số lên 45 học sinh/lớp và tận dụng các phòng chức năng làm phòng học. Do thiếu phòng ăn, nhà trường phải tổ chức cho hơn 1.200 học sinh bán trú ăn trưa làm 3 ca, khiến thời gian nghỉ ngơi của các em bị rút ngắn đáng kể.

Trái ngược với cảnh chật vật của các trường, trụ sở Cục Thống kê tỉnh Bình Dương nằm đối diện lại bị bỏ trống nhiều năm, cửa đóng then cài, cỏ mọc um tùm. 

Trước thực trạng trên, lãnh đạo phường Phú Lợi đã khảo sát và kiến nghị UBND TP.HCM ưu tiên chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư này cho mục đích giáo dục, để giảm tải cho trường học.

Nghịch lý ở TP.HCM: Trường học quá tải, trụ sở công kề bên bỏ hoang nhiều năm

VOV.VN - Nhiều trường học ở phường Phú Lợi, phường Thủ Dầu Một của TP.HCM đang quá tải, sĩ số lên tới 45 học sinh/lớp, các em phải ăn trưa 3 ca. Trong khi đó, hàng loạt trụ sở công nằm kề bên lại bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Chính quyền, người dân kiến nghị sớm chuyển đổi công năng các trụ sở thành trường học.

 

Thiên Lý/VOV TP.HCM
Tin liên quan

VOV.VN - Dân số tỉnh Bình Dương tăng nhanh dẫn đến nhu cầu về trường lớp và giáo viên ngày càng lớn, gây áp lực không nhỏ lên hệ thống giáo dục địa phương. Ngoài ra, việc thiếu hụt các sân chơi giải trí cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Dương lần thứ 19, khóa X diễn ra ngày 10/12, các đại biểu tập trung chất vấn về những vấn đề trên.

VOV.VN - Sáng nay (28/2), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại TP Biên Hòa.

VOV.VN - Gần 700 học sinh trường Tiểu học Đông An, thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM (trước là TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), đang phải học trong những phòng học xuống cấp. Nghiêm trọng nhất là 4 lớp học được quây bằng tôn nóng như "lò nung", ồn ào khi mưa. Sau nhiều năm, lời hứa về một ngôi trường mới khang trang vẫn còn bỏ ngỏ.

