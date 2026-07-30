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VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16/5.
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Cảm động đôi giày vải quân nhu tìm thấy trong hài cốt liệt sĩ ở Quảng Ngãi
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2026-07/tiktok_cam-dong-doi-giay-vai-quan-nhu-tim-thay-trong-hai-cot-liet-si-o-quang-ngai.m3u8
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