Cấm kiểm định đoàn siêu xe Trung Nguyên vượt đèn đỏ không đến nộp phạt

Ngày 23/4, Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng cho hay, đoàn siêu xe “Hành trình từ trái tim tặng sách thanh niên” của Tập đoàn Trung Nguyên vẫn chưa đến giải quyết vụ xe vượt đèn đỏ.

Đoàn xe của Trung Nguyên vượt đèn đỏ.

Trước đó, ngày 9/4, Phòng Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng đã gửi thông báo yêu cầu chủ 9 phương tiện vượt đèn đỏ trong đoàn siêu xe Trung Nguyên đến Phòng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng để giải quyết sự việc. Nhưng hiện chỉ có tài xế N.C.H (ngụ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), tài xế xe khách 45 chỗ biển số 43B - 046.77 của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Anh Trọng (79 Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và tài xế ô tô biển 51C - 639.05 của Công ty Cổ phần Ô tô xuyên Việt đến nộp phạt và bị tạm giữ bằng lái 2 tháng. Trong đó, ô tô của Công ty xuyên Việt vượt đèn đỏ theo đoàn siêu xe Trung Nguyên, còn xe du lịch 45 chỗ vượt theo.



Hiện còn 7 ô tô khác cùng đoàn xe của Trung Nguyên đến nay vẫn chưa đến giải quyết, dù thông báo đã gửi từ ngày 9/4 và thời gian hẹn giải quyết là ngày 17/4.

Phòng Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng sẽ gửi thông báo lần 2. Theo quy định, nếu các chủ phương tiện chây ỳ thì Phòng sẽ phối hợp Cục Đăng kiểm, cấm kiểm định các phương tiện này cho đến khi chấp hành.

Phòng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP Đà Nẵng cũng đang làm rõ 1 ô tô Range Rover khác và 2 xe máy dẫn đoàn Trung Nguyên vượt đèn đỏ trong đoàn xe này.

