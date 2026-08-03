Camera ghi lại cảnh nữ tài xế lùi xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Tóm tắt

VOV.VN - Nữ tài xế 45 tuổi bị xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe sau khi lùi xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

