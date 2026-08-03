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VOV.VN - Nữ tài xế 45 tuổi bị xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe sau khi lùi xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.
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https://vid.vov.vn/2026-08/tiktok_camera-ghi-lai-canh-nu-tai-xe-lui-xe-tren-cao-toc-vinh-hao-phan-thiet.m3u8
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Camera ghi lại cảnh nữ tài xế lùi xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
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2026-08/tiktok_camera-ghi-lai-canh-nu-tai-xe-lui-xe-tren-cao-toc-vinh-hao-phan-thiet.m3u8
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