Cán bộ chiến sĩ lực lượng công an Sóc Trăng hiến máu cứu người

Hưởng ứng thư kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Lãnh đạo Bộ Công an về hiến máu cứu người, hôm nay (11/4), Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ phát động cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng tham gia hiến máu tình nguyện với chủ đề “Mỗi giọt máu – Một tấm lòng”.

Cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh Sóc Trăng hiến máu cứu người.

Tại lễ phát động, đã có hàng trăm cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng nhiệt tình tham gia hiến máu. Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tình nguyện tham gia các hoạt động tình nghĩa, hiến máu cứu người của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh. Đồng thời, kêu gọi cán bộ chiến sĩ các đơn vị hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu cứu người, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quần chúng nhân dân cũng như tập trung hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn xã hội, giữ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Qua phát động, đã có gần 450 đồng chí của 25 đơn vị thuộc công an tỉnh tham gia hiến máu, góp phần bổ sung và đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp./.