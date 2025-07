Cán bộ Công an phường An Nhơn Bắc (Gia Lai) tử vong vì tai nạn giao thông

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12/7/2025, tài xế Lê Đức Lợi (48 tuổi), thường trú tại phường Quy Nhơn Nam (gồm các phường Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung và Ghềnh Ráng thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ), tỉnh Gia Lai điều khiển phương tiện, lưu thông trên Quốc lộ 19B theo hướng Tây - Đông.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi xe này đến đoạn qua tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai thì va chạm với ông Phạm Hồng Vương (33 tuổi), trú tại tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai đang chạy bộ cùng chiều. Hậu quả, ông Phạm Hồng Vương tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Nhơn Bắc đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường. Qua xác minh, nạn nhân là Đại úy Phạm Hồng Vương, hiện đang công tác tại Công an phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.