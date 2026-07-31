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Thứ Sáu, 10:53, 31/07/2026

Cận cảnh chung cư 162 Trần Quang Khải có 3 mặt tiền sát phố cổ sau 40 năm sử dụng

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VOV.VN - Chung cư 162 Trần Quang Khải (23B Hàng Tre, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau hơn 40 năm sử dụng, công trình xuất hiện nhiều hạng mục hư hỏng, từ tường ẩm mốc, bong tróc đến các phần cơi nới chằng chịt. Đây là một trong những khu chung cư cũ người dân kỳ vọng sớm được cải tạo theo chủ trương của TP Hà Nội.
can canh chung cu 162 tran quang khai co 3 mat tien sat pho co sau 40 nam su dung hinh anh 1
Khu chung cư 162 Trần Quang Khải (23B Hàng Tre) có 3 mặt tiền, gồm hai tòa nhà được xây dựng trong giai đoạn 1984-1988 để bố trí cho cán bộ, công nhân viên Bộ Thủy Lợi trước đây. Đến nay, công trình đã có tuổi đời khoảng 40 năm với khoảng 84 căn hộ và khoảng 110 hộ dân sinh sống.
can canh chung cu 162 tran quang khai co 3 mat tien sat pho co sau 40 nam su dung hinh anh 2
Theo thời gian, công trình đã bộc lộ hàng loạt dấu hiệu xuống cấp. Bên ngoài tòa nhà là những dãy "chuồng cọp" cơi nới chằng chịt, các ban công được quây kín bằng khung sắt, mái tôn và vật liệu tạm, tạo nên diện mạo nhếch nhác, chắp vá.
can canh chung cu 162 tran quang khai co 3 mat tien sat pho co sau 40 nam su dung hinh anh 3
Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ dân phố Lý Thái Tổ 2 (phường Hoàn Kiếm) khoảng 20 năm trước, các hiện tượng bong tróc, lở ở cột, dầm bên trong công trình đã bắt đầu xuất hiện. "Bên ngoài nhìn có vẻ còn tốt vì liên tục được trám vá, nhưng thực chất bên trong đã hư hỏng nghiêm trọng. Tòa nhà hiện ở mức độ nguy hiểm, không thể gọi là tòa nhà tốt được nữa", ông Hùng nói.
can canh chung cu 162 tran quang khai co 3 mat tien sat pho co sau 40 nam su dung hinh anh 4
Từ bên ngoài công trình  mang nhiều dấu vết thời gian với các hạng mục cơi nới làm thay đổi kiến trúc ban đầu của tòa nhà.
can canh chung cu 162 tran quang khai co 3 mat tien sat pho co sau 40 nam su dung hinh anh 5
Các "chuồng cọp" được lắp đặt ở cả mặt trước và mặt sau của khu tập thể, phản ánh nhu cầu mở rộng diện tích sử dụng của người dân suốt nhiều năm.
can canh chung cu 162 tran quang khai co 3 mat tien sat pho co sau 40 nam su dung hinh anh 6
Nhiều mảng tường bị ẩm, bong tróc do tình trạng thấm dột kéo dài. Theo người dân, hiện tượng này đã xuất hiện từ những năm đầu đưa công trình vào sử dụng.
can canh chung cu 162 tran quang khai co 3 mat tien sat pho co sau 40 nam su dung hinh anh 7
Nhiều vị trí trong nhà thấm nước bong tróc. Phần lớn lớp vữa đã xuống cấp nghiêm trọng.
can canh chung cu 162 tran quang khai co 3 mat tien sat pho co sau 40 nam su dung hinh anh 8
Nhiều hộ dân phải tự trám vá những vị trí thấm nước để hạn chế nước chảy vào nhà, song đây chỉ là giải pháp tạm thời. Người dân cho biết đóng đinh vào tường rồi cầm tay rút ra bình thường, lớp vữa có thể bong rời.
can canh chung cu 162 tran quang khai co 3 mat tien sat pho co sau 40 nam su dung hinh anh 9
Tại một số cột bê tông, lớp bê tông bảo vệ bong tróc trong quá trình sử dụng để lộ cốt thép bên trong. 
can canh chung cu 162 tran quang khai co 3 mat tien sat pho co sau 40 nam su dung hinh anh 10
Bà Nguyễn Thị Lễ, nguyên Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 2, cho biết nhiều bức tường bê tông đã nứt nẻ sau hơn 40 năm sử dụng, trong khi tình trạng cơi nới kéo dài ảnh hưởng đến công trình.
can canh chung cu 162 tran quang khai co 3 mat tien sat pho co sau 40 nam su dung hinh anh 11
Theo bà Lễ, nhiều hộ dân phải tự sửa chữa, gia cố để tiếp tục sinh sống, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp trước mắt. "Về chủ trương cải tạo khu tập thể người dân đã được thông tin. Nhiều hộ đã ký văn bản đồng thuận và hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu".
can canh chung cu 162 tran quang khai co 3 mat tien sat pho co sau 40 nam su dung hinh anh 12
Người dân mong muốn dự án cải tạo chung cư 162 Trần Quang Khải (23B Hàng Tre) sẽ sớm được triển khai, góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt và an toàn cho các hộ dân sau nhiều năm công trình xuống cấp.
can canh chung cu 162 tran quang khai co 3 mat tien sat pho co sau 40 nam su dung hinh anh 13
Đồ án thiết kế đô thị riêng tuyến đường Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư, Hà Nội, tỷ lệ 1/500 đã được Ban thường vụ Thành ủy đã thông qua chủ trương Đồ án, Hiện đang được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định để trình UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt. Đồ án xác định chung cư cũ 162 Trần Quang Khải (23B Hàng Tre) là công trình điểm nhấn; mật độ xây dựng khoảng 75%; chiều cao công trình 21 tầng /80m.
Đ. Hưng - Sỹ Thành/VOV.VN
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