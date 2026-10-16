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Thứ Sáu, 06:00, 16/10/2026

Cận cảnh công viên Võ Thị Sáu lấy ý kiến dân đưa khu dân cư ra ngoài quy hoạch

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VOV.VN - Phường Bạch Mai (Hà Nội) lấy ý kiến cộng đồng về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Võ Thị Sáu, với đề xuất bố trí 3 quảng trường, không gian biểu diễn nhạc nước, ánh sáng nghệ thuật và pháo hoa. Tuyến đường phía Đông công viên dự kiến đưa hàng trăm hộ dân ra ngoài quy hoạch.
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Công viên Võ Thị Sáu, phường Bạch Mai, Hà Nội, có không gian mặt nước và cây xanh rộng lớn, là khu vực phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi, thể dục thể thao của người dân. Theo định hướng điều chỉnh, Công viên Võ Thị Sáu được xác định là công viên chuyên đề về văn hóa, giải trí, thể dục thể thao phục vụ cộng đồng. Các chức năng dự kiến gồm khu quảng trường, khu tưởng niệm, cây xanh vườn hoa, khu văn hóa, thể dục thể thao, nhà đa năng, khu biểu diễn, mặt nước, hạ tầng kỹ thuật và bãi đỗ xe.
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Hồ Thanh Nhàn là một trong những khu vực mặt nước chính của công viên. Theo phương án điều chỉnh quy hoạch đang được lấy ý kiến, mặt nước hai hồ Thanh Nhàn và hồ 2A có tổng diện tích hơn 10,17ha.
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Hồ 2A nằm trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch Công viên Võ Thị Sáu. Theo bảng quy hoạch sử dụng đất dự kiến, hồ có diện tích khoảng 1,77ha.
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Hệ thống đường đi bộ kết nối các khu vực chức năng bên trong công viên. Phương án điều chỉnh đề xuất tuyến đường dạo chạy quanh công viên dài khoảng 2,1km, kết hợp các tuyến đi bộ.
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Khu quảng trường tượng đài và nhà tưởng niệm Võ Thị Sáu với lối đi ven hồ kết hợp cây xanh tạo không gian đi bộ, thư giãn cho người dân. Đây cũng là khu vực được quan tâm khi nghiên cứu phương án chỉnh trang hệ thống đường dạo trong công viên.
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Hệ thống cây xanh ven hồ góp phần tạo bóng mát và cảnh quan cho công viên. Phương án điều chỉnh quy hoạch dự kiến tiếp tục bố trí các khu cây xanh, thảm cỏ và không gian sinh hoạt cộng đồng.
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Các khoảng sân và lối đi trong công viên phục vụ hoạt động đi bộ, tập luyện thể dục và nghỉ ngơi. Đồ án điều chỉnh đặt mục tiêu tổ chức lại một số khu vực để tăng khả năng khai thác không gian công cộng.
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Hệ thống đường đi bộ kết nối các khu vực chức năng bên trong công viên. 
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Các công trình hiện hữu như Miếu Bà Chúa Hồ, nhà hát ngoài trời (Cung Xuân), cụm thể dục thể thao và khu vực nhà nổi giữa hồ được giữ lại.
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Theo dự thảo đang lấy ý kiến công viên dự kiến có một số công năng chính như: quảng trường Hoa Hồng và quảng trường ven hồ, quảng trường Lạc Nghiệp
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Phố Thanh Nhàn tiếp giáp khu vực công viên, là một trong những hướng kết nối giao thông và tiếp cận công trình. Phương án dự thảo đề xuất nghiên cứu bãi đỗ xe ngầm tại khu vực tiếp giáp tuyến phố này.
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Đáng chú ý, khu dân cư hiện hữu tiếp giáp phía Đông là một trong những khu vực được đề cập trong phương án điều chỉnh quy hoạch. Theo dự thảo, khu dân cư này được đưa ra khỏi ranh giới quy hoạch công viên sau khoảng 40 năm khu dân cư này nằm trong quy hoạch treo.
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Các ngõ dân sinh kết nối khu dân cư phía Đông với khu vực xung quanh. Đồ án đề xuất giải pháp khớp nối, chỉnh trang giao thông tại khu vực này.
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Tuyến phố Lạc Nghiệp nằm trong nội dung nghiên cứu kết nối giao thông phía Đông công viên. 

Đ. Hưng - Sỹ Thành/VOV.VN
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