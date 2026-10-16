Thứ Sáu, 06:00, 16/10/2026
Cận cảnh công viên Võ Thị Sáu lấy ý kiến dân đưa khu dân cư ra ngoài quy hoạch
VOV.VN - Phường Bạch Mai (Hà Nội) lấy ý kiến cộng đồng về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Võ Thị Sáu, với đề xuất bố trí 3 quảng trường, không gian biểu diễn nhạc nước, ánh sáng nghệ thuật và pháo hoa. Tuyến đường phía Đông công viên dự kiến đưa hàng trăm hộ dân ra ngoài quy hoạch.
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