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Thứ Năm, 14:42, 08/10/2026

Cận cảnh trận địa pháo hoa mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

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VOV.VN - Công tác chuẩn bị tại các trận địa pháo hoa ở Hà Nội đang được khẩn trương hoàn tất. Ba khu vực được bố trí trận địa gồm Hồ Gươm, Hồ Tây và hồ Văn Quán, hàng nghìn quả pháo cùng các thiết bị kỹ thuật đã được bố trí, sẵn sàng cho màn trình diễn chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).
can canh tran dia phao hoa mung ky niem 72 nam ngay giai phong thu do hinh anh 1
Từ Hồ Gươm, Hồ Tây đến hồ Văn Quán, các trận địa pháo hoa đang được hoàn thiện, sẵn sàng cho tối 10/10. 
can canh tran dia phao hoa mung ky niem 72 nam ngay giai phong thu do hinh anh 2
Các phương tiện, thiết bị kỹ thuật được tập kết tại khu vực trận địa, phục vụ công tác chuẩn bị cho màn pháo hoa tại Hồ Gươm.
can canh tran dia phao hoa mung ky niem 72 nam ngay giai phong thu do hinh anh 3
Trận địa số 1 tại khu vực Hồ Gươm ở gần Tháp Hòa Phong.
can canh tran dia phao hoa mung ky niem 72 nam ngay giai phong thu do hinh anh 4
Công tác bảo đảm an toàn, trật tự giao thông được triển khai song song với việc lắp đặt trận địa, nhằm phục vụ người dân đến theo dõi.
can canh tran dia phao hoa mung ky niem 72 nam ngay giai phong thu do hinh anh 5
Trận địa bắn pháo hoa bên Hồ Gươm đã được quây lại. 
can canh tran dia phao hoa mung ky niem 72 nam ngay giai phong thu do hinh anh 6
Điểm đáng chú ý là phương án bố trí các vị trí bắn cả trên bờ và trên các bè mảng giữa mặt hồ.
can canh tran dia phao hoa mung ky niem 72 nam ngay giai phong thu do hinh anh 7
Trận địa pháo hoa tại khu vực Hồ Tây cũng đang được khẩn trương hoàn thiện.
can canh tran dia phao hoa mung ky niem 72 nam ngay giai phong thu do hinh anh 8
Theo ông Nguyễn Đình Khuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ, ngay sau khi nhận kế hoạch, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô để phân công lực lượng, triển khai từng phần việc cụ thể.
can canh tran dia phao hoa mung ky niem 72 nam ngay giai phong thu do hinh anh 9
Trận địa pháo hoa tại Hồ Tây năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn phường. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng liên quan để bảo đảm các khâu chuẩn bị được thực hiện đúng kế hoạch.
can canh tran dia phao hoa mung ky niem 72 nam ngay giai phong thu do hinh anh 10
"Trận địa sử dụng 1.800 quả pháo tầm cao, 475 quả pháo tầm thấp, 200 quả nổ nước và 900 dàn hỏa thuật”, Đại úy Vương Chí Chung, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tây Hồ cho biết.
can canh tran dia phao hoa mung ky niem 72 nam ngay giai phong thu do hinh anh 11
can canh tran dia phao hoa mung ky niem 72 nam ngay giai phong thu do hinh anh 12
Người dân đã bắt đầu quan tâm đến vị trí quan sát pháo hoa. Nhiều người tranh thủ theo dõi quá trình chuẩn bị tại khu vực xung quanh hồ, trong khi các lực lượng chức năng tiếp tục hoàn thiện những phần việc cuối cùng.
Đồng Toàn - Đinh Trung/VOV.VN
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