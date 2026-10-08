Cận cảnh trận địa pháo hoa mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

VOV.VN - Công tác chuẩn bị tại các trận địa pháo hoa ở Hà Nội đang được khẩn trương hoàn tất. Ba khu vực được bố trí trận địa gồm Hồ Gươm, Hồ Tây và hồ Văn Quán, hàng nghìn quả pháo cùng các thiết bị kỹ thuật đã được bố trí, sẵn sàng cho màn trình diễn chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).