  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Cận cảnh vụ giải cứu người đàn ông có biểu hiện bất thường tại chung cư Rose Town

Thứ Hai, 11:46, 27/04/2026
VOV.VN - Chiều 26/4, lực lượng chức năng Hà Nội đã kịp thời giải cứu một người đàn ông có biểu hiện rối loạn tâm lý khi trèo ra ngoài lan can tầng 5 tại tòa nhà thuộc khu chung cư Rose Town (79 Ngọc Hồi, phường Yên Sở, TP Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h03 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc một người đàn ông tên C. (36 tuổi) đang có hành vi nguy hiểm, đứng bên ngoài lan can căn hộ tầng 5, tiềm ẩn nguy cơ rơi xuống đất.

Người đàn ông có biểu hiện lạ (Ảnh: CACC)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng điều động 3 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ tới hiện trường để triển khai phương án ứng cứu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn như bố trí đệm hơi, lưới cứu nạn phía dưới khu vực tòa nhà nhằm phòng ngừa tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời, một mũi công tác sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận trực tiếp nạn nhân, kết hợp trấn an tâm lý, kiên trì thuyết phục người đàn ông từ bỏ ý định nguy hiểm.

Cảnh sát có mặt tại khu vực nguy hiểm (Ảnh: CACC)

Quá trình giải cứu diễn ra trong điều kiện căng thẳng, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và kỹ năng nghiệp vụ cao của lực lượng chức năng. Sau hơn một giờ nỗ lực, đến khoảng 17h24, các cán bộ, chiến sĩ đã đưa được người đàn ông xuống đất an toàn. Ngay sau đó, nạn nhân được bàn giao cho gia đình và lực lượng y tế để tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Cảnh sát tiếp cận người đàn ông từ nhiều phía (Ảnh: CACC)

Sự vào cuộc kịp thời, chuyên nghiệp của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã ngăn chặn một vụ việc có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho cư dân khu chung cư. 

Cảnh sát huy động thang cẩu giải cứu người đàn ông (Ảnh: CACC)

Đại diện lực lượng chức năng khuyến cáo, khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện bất thường về tâm lý, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Văn Ngân/VOV.VN
Giải cứu nam sinh đòi nhảy lầu tự vẫn vì chuyện tình cảm
VOV.VN - Trưa 9/10, người dân phát hiện có nam thanh niên (sau này xác định là N.H.M. (SN 2008, học trung cấp nghề, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) ngồi trên ban công Nhà sách Phương Nam trên Đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Giải cứu người đàn ông nghi "ngáo đá" định nhảy lầu
VOV.VN - Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi phải sử dụng nệm hơi, xe cẩu để giải cứu người đàn ông có ý định nhảy lầu nghi do "ngáo đá".

