Cần Thơ hỗ trợ 1000 khẩu trang cho thành phố Riverside, Mỹ

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Cần Thơ, Bệnh viện phụ sản Cần Thơ đã hoàn thành sản xuất 1.000 chiếc khẩu trang vô khuẩn để hỗ trợ cho thành phố Riverside, bang California, Mỹ giữa tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Đây là việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong tình hình tất cả các bang của nước Mỹ đều có ca nhiễm Covid-19.

Công đoạn cắt vải may khẩu trang của thợ may "blouse trăng" bệnh viện Phụ sản Cần Thơ.

Công đoạn dập khuôn.

Riverside là thành phố kết nghĩa với thành phố Cần Thơ từ năm 2015. Với lô 1.000 chiếc khẩu trang trong đợt này, được bệnh viện Phụ sản Cần Thơ cắt may với chất liệu dày, kích thước lớn hơn so với loại khẩu trang đang được may tại bệnh viện. Theo bệnh viện này, để hoàn thành 1.000 chiếc khẩu trang, những ngày qua lực lượng viên chức, người lao động tại bệnh viện tích cực ngày đêm cắt may để đạt tiến độ đề ra. Vào ngày 11/4 mới đây, bàn giao cho UBND thành phố, nhanh chóng chuyển đến người dân thành phố Riverside. Đây là việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong tình hình tất cả các bang của Mỹ đều có ca nhiễm virus Covid-19.

Đóng mộc khẩu trang.

Đến thời điểm này, bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, đã may gần 10.000 chiếc khẩu trang vô khuẩn và tiếp nhận thêm trên 10.000 khẩu trang do các nhà hảo tâm đóng góp, để phục vụ công tác khám chữa bệnh, hỗ trợ đều đặn cho khu cách ly tập trung Trường quân sự thành phố Cần Thơ và cấp miễn phí cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi có nhu cầu./.