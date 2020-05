Cần Thơ ra quân kiểm tra, nhiều người đổ xô mua bảo hiểm xe máy

Trước những diễn biến phức tạp trở lại của tình hình trật tự, an toàn giao thông, nhất là sau khi nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội, ngày 6/5, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã ban hành kế hoạch Tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ. Theo đó, từ ngày 15/5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an thành phố Cần Thơ tổ chức triển khai công tác tổng kiểm soát phương tiện trên địa bàn. Qua thời gian thực hiện, đa số người dân đã có ý thức hơn trong việc tham gia giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông thành phố.

Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt ra quân thực hiện Tổng kiếm tra phương tiện cơ giới đường bộ ngày 15/5.

Trong thời gian thực hiện tổng kiểm soát, từ ngày 15/5 – 14/6, CSGT toàn thành phố Cần Thơ tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, tránh vượt, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe thành đoàn... Đặc biệt, CSGT được dừng các phương tiện để kiểm soát các loại giấy tờ theo quy định như: giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới.

Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Bình Thủy - Cần Thơ kiểm tra tốc độ các phương tiện tham gia giao thông.

Theo Thượng tá Trần Minh Tâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an thành phố Cần Thơ: Điểm khác trong đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ lần này là lực lượng CSGT sẽ dừng kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông trên đường mà không cần phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Cảnh sát giao thông Công an quận Bình Thủy - Cần Thơ lập biên bản xử phạt hành chính trường hợp điểu khiển xe vượt quá tốc độ.

"Đợt tổng kiểm tra lần này, chúng tôi tập trung vào tất cả các tuyến đường, tuyến quốc lộ, đường đô thị, tỉnh lộ, nông thôn và các địa bàn giáp ranh. Đặc biệt tập trung vào các tuyến quốc lộ và tuyến địa bàn giáp ranh, những tuyến mật độ giao thông đông, có nguy cơ cao về mất trật tự an toàn giao thông. Chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng, dồn sức tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn"- Thượng tá Trần Minh Tâm cho biết.

Khi có thông tin CSGT thành phố ra quân trong 1 tháng kiểm tra tất cả các phương tiện mà không cần lý do, trong đó, chủ phương tiện xe máy nếu không có bảo hiểm xe sẽ có thể bị phạt từ 100.000-200.000 đồng, khiến nhiều người đổ xô tìm mua bảo hiểm. Không ít người mua bảo hiểm với mục đích đối phó lực lượng chức năng tại những nơi bán không được cấp phép của Bộ Tài chính, với nhiều mức giá khác nhau.

Cảnh sát giao thông phạt người điểu khiển xe máy sử dụng điện thoại và không có giấy tờ xe.

"Ngoài đường sẽ có một số điểm bán bảo hiểm giá từ 10.000-30.000 đồng là bảo hiểm tự nguyện. Nếu chỉ mua bảo hiểm này thì vẫn bị phạt theo quy định. Nếu mua bảo hiểm, người dân nên mua ở những nơi được Bộ tài chính cấp phép, khi xảy ra sự cố mới được bảo vệ, thanh toán, đồng thời không bị phạt khi có CSGT kiểm tra"- Ông Trần Văn Kết, Giám đốc kinh doanh Công ty bảo hiểm Cathay, văn phòng Cần Thơ 2 chia sẻ.

Việc đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là kiểm tra giấy tờ cần thiết khi tham gia giao thông, góp phần tuyên truyền trực tiếp cho người dân, hình thành tính tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ. Bà Đặng Phúc Nguyên Kim, sống tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết: Trước đây thường không để ý đến việc mang giấy tờ xe đầy đủ khi ra đường, nhất là bảo hiểm xe. Bây giờ, thành phố thực hiện việc kiểm soát các phương tiện lưu thông trên đường là việc làm cần thiết.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện.

"Khi tham gia bảo hiểm cho mình và cho người thân là thực hiện đúng quy định của Nhà nước, đồng thời mình cảm thấy an tâm hơn khi tham gia giao thông"- bà Đặng Phúc Nguyên Kim nói.



Sau 5 ngày ra quân các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã dừng hơn 1.000 phương tiện giao thông, qua đó đã phát hiện hơn 550 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu không mang giấy tờ xe, người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia, xe không kính chiếu hậu, điều khiển xe quá tốc độ, đi sai làn đường.

Cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách lưu thông trên đường.

Thượng tá Trần Minh Tâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an thành phố Cần Thơ cho biết: Tính tới thời điểm hiện tại, việc kiểm tra, tổng kiểm soát rất thuận lợi, có sự chuyển biến của người dân trong việc chấp hành Pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thời gian tới, phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục quán triệt cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CSGT nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân và quy trình công tác.

"Chúng tôi sẽ tập trung lực lượng quyết liệt thực hiện những chủ trương, giải pháp, kế hoạch, chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố để nhằm đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất, bảo vệ an toàn, tài sản Nhà nước, tính mạng, tài sản nhân dân. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, chúng tôi sẽ phối hợp các lực lượng có liên quan để đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm hoạt động trên tuyến đường bộ, nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố"- Thượng tá Trần Minh Tâm cho biết.

Công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ là hoạt động cần thiết, nhằm duy trì ổn định tình hình trật tự An toàn giao thông, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm cho nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi./.