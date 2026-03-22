Cần Thơ tiếp nhận gần 680 đơn vị máu trong ngày “Chủ nhật đỏ”

"Chủ nhật Đỏ” từ lần khởi xướng đầu tiên vào năm 2009 trong bối cảnh cả nước thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng, nhất là sau Tết Nguyên đán đã nhanh chóng trở thành một phong trào xã hội thường niên rộng lớn, nhận được sự phối hợp của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Bộ Y tế, Trung ương Đoàn và hàng loạt địa phương, trường đại học, đơn vị trên cả nước.

Qua 18 năm tổ chức, “Chủ nhật đỏ” đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người tham gia, tiếp nhận hàng trăm ngàn đơn vị máu, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị, đặc biệt trong những giai đoạn khan hiếm.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Võ Văn Phong – Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ bày tỏ xúc động khi thấy đông đảo cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là những chiến sĩ trẻ đã sẵn sàng chia sẻ giọt máu đào của mình, góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam.

Thượng tá Võ Văn Phong mong lãnh đạo TP. Cần Thơ, các Ban, ngành, đơn vị đồng hành, tài trợ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong phong trào “Chủ nhật đỏ”.

Ban tổ chức trao tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị có nhiều đóng góp trong công tác hiến máu tình nguyện

Sau một buổi tham gia hiến máu, Ban tổ chức tiếp nhận 673 đơn vị máu. Dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị có nhiều đóng góp trong công tác hiến máu tình nguyện.