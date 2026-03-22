Cần Thơ tiếp nhận gần 680 đơn vị máu trong ngày “Chủ nhật đỏ”

Chủ Nhật, 16:46, 22/03/2026
VOV.VN - Ngày 22/3, Thành đoàn Cần Thơ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 năm 2026, với chủ đề “Hiến máu cứu người - mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”. Tại chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận 673 đơn vị máu.

"Chủ nhật Đỏ” từ lần khởi xướng đầu tiên vào năm 2009 trong bối cảnh cả nước thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng, nhất là sau Tết Nguyên đán đã nhanh chóng trở thành một phong trào xã hội thường niên rộng lớn, nhận được sự phối hợp của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Bộ Y tế, Trung ương Đoàn và hàng loạt địa phương, trường đại học, đơn vị trên cả nước.

can tho tiep nhan gan 680 don vi mau trong ngay chu nhat do hinh anh 1
Qua 18 năm tổ chức, "Chủ nhật đỏ" đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người tham gia

Qua 18 năm tổ chức, “Chủ nhật đỏ” đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người tham gia, tiếp nhận hàng trăm ngàn đơn vị máu, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị, đặc biệt trong những giai đoạn khan hiếm.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Võ Văn Phong – Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ bày tỏ xúc động khi thấy đông đảo cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là những chiến sĩ trẻ đã sẵn sàng chia sẻ giọt máu đào của mình, góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam.

can tho tiep nhan gan 680 don vi mau trong ngay chu nhat do hinh anh 2
Sau một buổi tham gia hiến máu, Ban tổ chức tiếp nhận 673 đơn vị máu.

Thượng tá Võ Văn Phong mong lãnh đạo TP. Cần Thơ, các Ban, ngành, đơn vị đồng hành, tài trợ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong phong trào “Chủ nhật đỏ”.

can tho tiep nhan gan 680 don vi mau trong ngay chu nhat do hinh anh 3
Ban tổ chức trao tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị có nhiều đóng góp trong công tác hiến máu tình nguyện

Sau một buổi tham gia hiến máu, Ban tổ chức tiếp nhận 673 đơn vị máu. Dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị có nhiều đóng góp trong công tác hiến máu tình nguyện.

Hồng Phương/VPV-ĐBSCL
Tin liên quan

Bác sĩ ở Vũng Tàu hiến 3 đơn vị máu, cứu sống sản phụ nguy kịch
Bác sĩ ở Vũng Tàu hiến 3 đơn vị máu, cứu sống sản phụ nguy kịch

VOV.VN - Ngày 19/1, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, TP.HCM cho biết vừa cứu sống một trường hợp sản phụ bị băng huyết sau sinh rất nặng, rối loạn đông máu. Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", các nhân viên y tế và ngân hàng máu sống của bệnh viện đã trực tiếp hiến 3 đơn vị máu để kịp thời hồi sức, cứu sống cho sản phụ.

Bác sĩ ở Vũng Tàu hiến 3 đơn vị máu, cứu sống sản phụ nguy kịch

Bác sĩ ở Vũng Tàu hiến 3 đơn vị máu, cứu sống sản phụ nguy kịch

VOV.VN - Ngày 19/1, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, TP.HCM cho biết vừa cứu sống một trường hợp sản phụ bị băng huyết sau sinh rất nặng, rối loạn đông máu. Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", các nhân viên y tế và ngân hàng máu sống của bệnh viện đã trực tiếp hiến 3 đơn vị máu để kịp thời hồi sức, cứu sống cho sản phụ.

Quảng Ninh phấn đấu tiếp nhận 24.000 đơn vị máu trong năm 2026
Quảng Ninh phấn đấu tiếp nhận 24.000 đơn vị máu trong năm 2026

VOV.VN - Sáng nay (18/1), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ninh phát động Chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng cấp tỉnh năm 2026.

Quảng Ninh phấn đấu tiếp nhận 24.000 đơn vị máu trong năm 2026

Quảng Ninh phấn đấu tiếp nhận 24.000 đơn vị máu trong năm 2026

VOV.VN - Sáng nay (18/1), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ninh phát động Chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng cấp tỉnh năm 2026.

Đắk Lắk phấn đấu tiếp nhận 2.000 đơn vị máu trong Hành trình đỏ 2025
Đắk Lắk phấn đấu tiếp nhận 2.000 đơn vị máu trong Hành trình đỏ 2025

Sáng 3/6, tại Trung tâm Văn hóa huyện Ea Kar, Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khai mạc chương trình Hành trình đỏ và Ngày hội “Giọt hồng Tây Nguyên” năm 2025.

Đắk Lắk phấn đấu tiếp nhận 2.000 đơn vị máu trong Hành trình đỏ 2025

Đắk Lắk phấn đấu tiếp nhận 2.000 đơn vị máu trong Hành trình đỏ 2025

Sáng 3/6, tại Trung tâm Văn hóa huyện Ea Kar, Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khai mạc chương trình Hành trình đỏ và Ngày hội “Giọt hồng Tây Nguyên” năm 2025.

