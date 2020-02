Cảnh báo: Công tác phòng chống dịch nCoV “thấp dần” theo cấp cơ sở

Không gây hoang mang xáo trộn trong dư luận, nhưng cần nâng cao hơn tinh thần phòng dịch ở các địa phương, bởi lẽ thực trạng công tác này càng về cấp cơ sở càng được triển khai có "mức độ" thấp dần. Đây là thông điệp được nhấn mạnh tại cuộc họp tổ chức sáng nay tại Hà Nội của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corana (nCoV) gây ra.

Phun thuốc phòng chống dịch nCoV ở trường học.

Theo báo cáo của Bộ Y tế đến 20h hôm qua (6/2), trên thế giới phát hiện 28.352 người mắc tại Trung Quốc và 27 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 565 người tử vong, 3.863 người nguy kịch và 1.176 người phục hồi xuất viện.



Còn tại Việt Nam, ghi nhận thêm 2 ca tại tỉnh Vĩnh Phúc, nâng số ca mắc tại Việt Nam lên 12 ca. Số ca nghi ngờ là 497 ca (trong đó có 422 trường hợp đã loại trừ) và 379 ca tiếp xúc gần đang được theo dõi. Việt Nam cũng đã điều trị thành công 3 trong số 10 người, trong đó 1 ở Thanh Hóa, 1 ở thành phố Hồ Chí Minh và 1 ở Khánh Hòa.

Là cơ quan thường trực, Bộ Y tế đã báo cáo về việc triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống dịch của Bộ Ytế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ Y tế đã có 5 đề xuất kiến nghị và thảo luận trong Ban chỉ đạo quốc gia, đặc biệt nhấn mạnh công tác phối hợp giữa các Bộ ngành trong tiếp nhận và cách ly, sàng lọc, xét nghiệm nhanh tại các cơ sở cách ly tập trung đối với người Việt Nam trở về từ vùng có dịch của Trung Quốc.

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế nêu vấn đề phòng chống dịch đang rất quyết liệt ở trung ương nhưng nhẹ dần ở địa phương, nhất là ở cơ sở.