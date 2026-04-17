Cảnh báo dông lốc, sét và mưa đá sắp tràn vào nội thành Hà Nội

Thứ Sáu, 09:00, 17/04/2026
VOV.VN - Vùng mây dông từ phía tây bắc đang di chuyển về Hà Nội, có thể gây mưa rào, kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong 15 phút đến 3 giờ tới, trước tiên ảnh hưởng khu vực Sóc Sơn rồi lan vào nội thành.

Cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi khu vực nội thành Hà Nội. Theo ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết, một vùng mây đối lưu từ phía tây bắc đang di chuyển về phía Hà Nội, ảnh hưởng trước tiên đến các khu vực Trung Giã, Nội Bài và Sóc Sơn. Vùng mây này có xu hướng dịch chuyển theo hướng đông đông nam và tiếp tục mở rộng.

canh bao dong loc, set va mua da sap tran vao noi thanh ha noi hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo trong khoảng từ 15 phút đến 3 giờ tới, các khu vực Trung Giã, Kim Anh, Nội Bài và Sóc Sơn sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Sau đó, vùng mây có khả năng lan sang các khu vực lân cận và mở rộng vào nội thành Hà Nội. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến giao thông, cây xanh và các công trình ngoài trời.

tin tt.jpg

Tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn nội thành Hà Nội

VOV.VN - Theo Trung tâm Khí tương Thủy văn quốc gia vào lúc 08h10 sáng nay, theo dõi từ ảnh vệ tinh, dữ liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy một vùng mây đối lưu đang tồn tại và tiếp tục phát triển trên khu vực nội thành Hà Nội. Vùng mây này có xu hướng ít dịch chuyển, tiềm ẩn nguy cơ gây thời tiết cực đoan.

PV/VOV.VN
VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa tại một số khu vực ngoại thành và có xu hướng lan vào nội thành Hà Nội trong những giờ tới. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ, tiềm ẩn rủi ro thiên tai cấp 1.

VOV.VN - Ngày 26/2, Nam Bộ, phía Nam cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào, dông, cục bộ mưa to trên 70mm. Dự báo mưa còn tiếp diễn đến 27/2, nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và ngập úng tại vùng trũng thấp.

VOV.VN - Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trên cả nước đang có sự phân hóa rõ rệt, khi nắng nóng tại Bắc Bộ dần suy yếu trong khi Trung Bộ vẫn duy trì nền nhiệt cao, có nơi đặc biệt gay gắt.

