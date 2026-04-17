Cảnh báo dông lốc, sét và mưa đá sắp tràn vào nội thành Hà Nội

Cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi khu vực nội thành Hà Nội. Theo ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết, một vùng mây đối lưu từ phía tây bắc đang di chuyển về phía Hà Nội, ảnh hưởng trước tiên đến các khu vực Trung Giã, Nội Bài và Sóc Sơn. Vùng mây này có xu hướng dịch chuyển theo hướng đông đông nam và tiếp tục mở rộng.

Dự báo trong khoảng từ 15 phút đến 3 giờ tới, các khu vực Trung Giã, Kim Anh, Nội Bài và Sóc Sơn sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Sau đó, vùng mây có khả năng lan sang các khu vực lân cận và mở rộng vào nội thành Hà Nội. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến giao thông, cây xanh và các công trình ngoài trời.