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Cảnh báo lũ quét ở Cao Bằng, Trung Bộ nắng nóng trên 38°C

Thứ Năm, 14:46, 27/08/2026
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VOV.VN - Trong khi Cao Bằng xuất hiện mưa lớn cục bộ, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã, phường trong 6 giờ tới, khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ trên 38°C và nắng nóng có thể kéo dài đến khoảng ngày 30/8.

Cao Bằng có nơi mưa hơn 74mm chỉ trong 1 giờ, nguy cơ lũ quét cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 1 giờ qua (từ 12h đến 13h ngày 27/8), khu vực tỉnh Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to.

canh bao lu quet o cao bang, trung bo nang nong tren 38 c hinh anh 1
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực

Lượng mưa tại một số nơi rất lớn, như Kim Loan 74,2mm, Bạch Đằng 40,1mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thiên tai do mưa lớn.

Trong 6 giờ tới, Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương của tỉnh.

Các khu vực có nguy cơ cao gồm: Hạ Lang; Bạch Đằng, Bế Văn Đàn, Canh Tân, Đoài Dương, Độc Lập, Đông Khê, Hạnh Phúc, Minh Khai, Minh Tâm, Nam Quang, Nguyên Bình, phường Tân Giang, phường Thục Phán, Quảng Lâm, Quang Long, Sơn Lộ, Tam Kim, Thạch An, Tổng Cọt, Vinh Quý và Yên Thổ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, làm hư hỏng công trình dân sinh, hạ tầng và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiều nơi vượt 38°C

Trong khi miền núi phía Bắc có mưa lớn cục bộ, khu vực Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/8, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm tương đối thấp phổ biến 45-50%.

Số liệu thực đo lúc 13h ngày 27/8 ghi nhận nhiều điểm có nền nhiệt rất cao:

canh bao lu quet o cao bang, trung bo nang nong tren 38 c hinh anh 2

Trong đó, Cam Ranh (Khánh Hòa) là nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất với 38,4°C, tiếp đến là Nam Đông (TP Huế) và Hoài Nhơn (Gia Lai) cùng ở mức 38,1°C.

Dự báo ngày 28-29/8, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37°C, có nơi trên 38°C. Thời gian nắng nóng tập trung từ 10-17h.

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/8. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời, thời tiết nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức và sốc nhiệt khi người dân tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

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Miền Tây Nghệ An “tứ bề” sạt lở

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, nước từ thượng nguồn đổ về lớn gây sạt lở tại nhiều tuyến đường và khu vực ven sông ở miền Tây Nghệ An. Một số bản làng bị chia cắt cục bộ, giáo viên, học sinh tựu trường gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

PV/VOV.VN
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