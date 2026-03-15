Cảnh báo nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

Chủ Nhật, 18:48, 15/03/2026
VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân, gây ảnh hưởng đến an toàn thông tin của mỗi người khi vô tình đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội. 

Cụ thể, sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, nhiều người có thói quen chụp ảnh lưu niệm, trong đó có việc đăng tải hình ảnh thẻ cử tri lên các trang mạng xã hội để chia sẻ niềm vui và sự tự hào khi tham gia ngày hội toàn dân. Tuy nhiên, việc đăng tải hình ảnh thẻ cử tri có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, gây ảnh hưởng đến an toàn thông tin của mỗi người.

Trên thẻ cử tri thường có các thông tin quan trọng như: Họ và tên, năm sinh, nơi cư trú, số căn cước, khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử, số thẻ cử tri… Khi hình ảnh này được đăng công khai trên mạng xã hội, các đối tượng xấu có thể lợi dụng để thu thập dữ liệu cá nhân, phục vụ các hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính, hoặc khai thác thông tin phục vụ mục đích xấu. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, chỉ cần một số thông tin cơ bản cũng có thể bị kết hợp với các dữ liệu khác để tạo thành hồ sơ cá nhân tương đối đầy đủ.

Ngoài ra, việc chia sẻ rộng rãi hình ảnh thẻ cử tri còn có thể vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng thu thập dữ liệu về cử tri, khu vực bầu cử hoặc thông tin liên quan đến công tác bầu cử, từ đó phục vụ các hoạt động xuyên tạc, gây nhiễu thông tin trên không gian mạng.

Để bảo vệ thông tin cá nhân và góp phần bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần lưu ý không đăng tải công khai hình ảnh thẻ cử tri hoặc các giấy tờ có chứa thông tin cá nhân lên mạng xã hội.

Trường hợp muốn chia sẻ hình ảnh kỷ niệm ngày bầu cử, cần che, làm mờ các thông tin quan trọng trên thẻ cử tri trước khi đăng tải.

Hạn chế cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân không cần thiết trên các nền tảng mạng xã hội.

Nâng cao cảnh giác trước các hành vi thu thập thông tin cá nhân trên mạng; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình và người thân. không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần giữ gìn môi trường thông tin lành mạnh, an toàn, đặc biệt trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Toàn cảnh ngày bầu cử 15/3: Những hình ảnh xúc động từ khắp mọi miền

Toàn cảnh ngày bầu cử 15/3: Những hình ảnh xúc động từ khắp mọi miền

VOV.VN - Hôm nay 15/3, không khí ngày hội toàn dân diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước, với nhiều hình ảnh đẹp và giàu cảm xúc. Từ cử tri ở vùng cao, hải đảo, biên giới, đến những cử tri cao tuổi… tất cả tạo nên bức tranh sinh động về tinh thần dân chủ và trách nhiệm công dân trong ngày hội lớn của đất nước.

Tag: thẻ cử tri công an hà nội lộ thông tin cá nhân mạng xã hội đăng thông tin thẻ lên mạng bảo mật
Truyền thông và chuyên gia quốc tế đánh giá cao ý nghĩa ngày bầu cử tại Việt Nam

VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của nhiều chuyên gia và cơ quan truyền thông lớn trên thế giới.

Bầu cử tại TP.HCM: Những lá phiếu đặc biệt từ bệnh viện và cử tri khuyết tật

VOV.VN - Sáng 15/3, hàng nghìn sinh viên, y bác sĩ, bệnh nhân và người khuyết tật tại TP.HCM phấn khởi đi bầu cử. Ghi nhận tại phường Hòa Bình, Bệnh viện Quân y 175 và phường Bình Thạnh, công tác tổ chức diễn ra an toàn, chu đáo, hỗ trợ tối đa cho cử tri.

Hành trình lá phiếu vượt núi nơi cực Tây Tổ quốc

VOV.VN - Tại các xã vùng cao, biên giới của tỉnh Điện Biên, để thực hiện quyền bầu cử, nhiều cử tri phải vượt qua những quãng đường núi xa xôi, hiểm trở. Dù vậy, tinh thần tham gia ngày hội lớn của toàn dân vẫn lan tỏa đến từng bản làng nơi biên cương.

