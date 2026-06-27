Cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng đưa bệnh nhi đứt lìa ngón tay đi cấp cứu

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, vào khoảng 17h ngày 26/6, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 7, đoạn qua xã Minh Châu, Tổ công tác số 1 thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện anh Nguyễn Cảnh Lợi (SN 2000, trú xã Hợp Minh) cùng vợ và con gái là cháu Ng.H.M. (SN 2024) ra hiệu nhờ hỗ trợ đưa cháu đi cấp cứu.

Cháu bé được lực lượng CSGT Công an Nghệ An kịp thời đưa đi cấp cứu. (Ảnh cắt từ video).

Thời điểm đó, cháu M. khóc lớn, mặt tím tái, bị đứt lìa một ngón tay và mất nhiều máu. Nhận thấy tình trạng khẩn cấp, Tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng đưa cháu đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An để cấp cứu.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, cháu M. đã được các y, bác sĩ cấp cứu. Hiện sức khỏe của cháu đã dần ổn định.