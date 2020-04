Cảnh sát giao thông Lào Cai ngày đêm chốt gác chống “giặc” Covid-19

Từ ngày 16/3 đến nay, tại những nút giao thông trọng điểm của thành phố Lào Cai, như cầu Cốc Lếu, Kim Tân, Phố Mới hay đầu các đường Hoàng Liên, Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp... thường xuyên có mặt lực lượng CSGT túc trực, vẫn những công việc điều tiết, kiểm soát phương tiện như thường ngày, nhưng có thêm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang đúng quy định.

Cảnh sát giao thông thành phố Lào Cai phát khẩu trang sau khi nhắc nhở người vi phạm.

Theo Thượng úy Lại Công Trình, Đội CSGT Công an thành phố Lào Cai, sau một thời gian ra quân với tinh thần “vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo” để người vi phạm phải “tâm phục, khẩu phục”, đến nay, việc đeo khẩu trang của người dân đã thành nếp. Chiếc khẩu trang giờ đây đã như chiếc mũ bảo hiểm với người đi mô tô, lực lượng chức năng hiếm khi phải áp dụng biện pháp cứng rắn vì bản thân ai ra đường mà không đeo sẽ tự thấy ngại ngùng và lạc lõng.

“Chúng tôi vừa xử lý, vừa nhắc nhở, đối với những trường hợp cố tình vi phạm thì sẽ phối hợp với y tế và công an địa bàn lập biên bản, còn trường hợp người chưa biết quy định thì sẽ tuyên truyền, nhắc nhở và phát khẩu trang cho họ”, thượng úy Trình cho biết.

Còn tại Km237 trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai ở đầu vào thành phố, hơn chục ngày qua, suốt 24/24 giờ mỗi ngày luôn có tổ công tác 3 ca, với 3 chiến sĩ CSGT túc trực bất kể nắng mưa, giá rét, thực hiện việc tạm dừng phương tiện phục vụ kiểm tra sức khỏe và khai báo y tế. Theo thượng úy Trần Đình Lộc, Đội CSGT, Công an thành phố Lào Cai, bình quân một ngày có trên 1.000 phương tiện chở hơn 2.000 người qua chốt. Lực lượng liên tục phải điều tiết, phân luồng, để vừa đảm bảo tất cả phải dừng lại khai báo, vừa duy trì không cho quá nhiều người xuống cùng một lúc, nên anh em chiến sĩ rất vất vả. Ngay cạnh chốt có lán nghỉ luân phiên cho cán bộ, nhưng hầu như không dùng đến vì chỉ ngơi tay là quá tải ngay.

Các chiến sĩ cảnh sát giao thông chốt đêm tại Km237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

“Nói làm việc 8 tiếng, nhưng thường anh em ở đây tăng ca thường xuyên, ca trước đẩy lên ca sau, ca sau lùi lại ca trước để hỗ trợ nhau vì lượng phương tiện quá đông, ca đêm hầu như không được nghỉ. Vất vả nhưng mọi người cũng động viên nhau cố gắng, không mong muốn điều gì to lớn cả, chỉ mong muốn dịch bệnh sớm qua để cuộc sống trở lại như thường ngày”, thượng úy Lộc chia sẻ.

Trung tá Lê Toàn Thắng, Đội trưởng Đội CSGT, Công an thành phố Lào Cai cho biết, do nhiệm vụ phòng, chống dịch hết sức đặc thù, nên Chỉ huy Đội luôn động viên các anh em ở tuyến đầu vừa gánh vác trọng trách nhưng cũng phải tuyệt đối an toàn, giữ gìn sức khỏe. Nhiều cán bộ, chiến sĩ sau thời gian làm nhiệm vụ cũng tự ý thức cách ly tế theo quy định.

“Biết là các đồng chí vất vả, nhưng đây là nhiệm vụ chung của xã hội, chúng ta là những người Cảnh sát Nhân dân thì cũng phải chấp hành tốt quy định, đặc biệt phải hy sinh công việc gia đình, chung tay đẩy lùi Covid-19 trong giai đoạn hiện nay”, trung tá Thắng nói./.