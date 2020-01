Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô và mô tô trên tất cả các tuyến giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý, nhất là trong 7 ngày nghỉ Tết.



Theo đó, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo với tinh thần cao nhất; đảm bảo tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện. Các Phòng Cảnh sát giao thông tham mưu cho giám đốc công an tỉnh, thành phố huy động lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, công an cơ sở… để tiến hành thường xuyên, liên tục kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đối với người điều khiển ô tô và mô tô cả trong các ngày Tết, không để việc kiểm soát và xử lý bị trùng xuống.

Cảnh sát giao thông sẽ xử lý vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày Tết.

Bên cạnh đó, tất cả các vụ tai nạn giao thông thuộc trách nhiệm giải quyết của Cảnh sát giao thông đều phải tiến hành kiểm tra về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Khi thực hiện nhiệm vụ, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sỹ và người tham gia giao thông, đề phòng các đối tượng tấn công, chống người thi hành công vụ.

Cục Cảnh sát giao thông cũng yêu cầu Cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương cần chủ động thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Luật Phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định số 100. Thông tin việc xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn, để dư luận tiếp tục đồng tình ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Cảnh sát giao thông thi hành nhiệm vụ./.