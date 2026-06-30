Cao Bằng huy động tổng lực tìm kiếm cháu bé mất tích trên rừng

Tóm tắt

VOV.VN - Sáng 28/6, Công an xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng phát đi thông báo khẩn tìm kiếm cháu Đặng Khánh Tâm. Theo thông báo, cháu Tâm sinh ngày 14/9/2024 (khoảng 22 tháng tuổi, cao khoảng 50cm, trú tại xóm Khuổi Chuồng, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng). Cháu Đặng Khánh Tâm bị mất tích khi cùng dì đi chăn bò trên rừng. Thời điểm mất tích, cháu mặc áo cộc tay và quần đùi màu xanh dương.

