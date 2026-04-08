Thứ Tư, 08:58, 08/04/2026

Cao tốc rộng nhất Việt Nam trị giá hơn 5.200 tỷ đồng đang tăng tốc về đích

VOV.VN - Những ngày đầu tháng 4/2026, theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tại công trường tuyến nối Đại lộ Thăng Long - Cao tốc Hà Nội - Hòa Bình không khí thi công khẩn trương. Dự án hơn 5.200 tỷ đồng, mặt cắt rộng tới 180m - được xem là tuyến đường rộng bậc nhất Việt Nam đang cố gắng tăng tốc.
Với quy mô mặt cắt ngang lên tới 180m và tổng mức đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng, Dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối Hòa Lạc - với tỉnh Hòa Bình (cũ) được kỳ vọng trở thành cú hích lớn cho hạ tầng giao thông phía Tây Hà Nội, đồng thời mở ra hành lang logistics thông suốt, hiện đại. Dự án được khởi công vào tháng 10/2023, có chiều dài khoảng 6,7km, điểm đầu tại nút giao Hòa Lạc và điểm cuối tại ngã ba Yên Bình. Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang từ 120-180m, quy mô lớn hiếm có, cho phép tổ chức giao thông linh hoạt, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao.
Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ bổ sung vào trục giao thông hiện hữu, gia tăng năng lực lưu thông và hoàn thiện kết nối từ trung tâm Hà Nội tới tỉnh Phú Thọ (mới) và các tỉnh Tây Bắc.
Đáng chú ý, đây được xem là “mảnh ghép cuối cùng” để hình thành trục kinh tế xuyên suốt trên nền tảng Đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. Trục này sẽ kết nối trực tiếp các khu công nghiệp, khu công nghệ cao Hòa Lạc với mạng lưới giao thông chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến hướng tâm, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Những công nhân đang hoàn thiện lắp dựng cốt thép dưới thời tiết nóng cực đoan với nhiệt độ ngoài trời trên 41 độ.
Hệ thống giàn giáo đang được công nhân lắp ghép.
Dưới cái nắng gay gắt, những mối hàn được công nhân gia cố cẩn thận.
Công trường đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, nhiều trụ cầu đã hình thành.
Các dầm bê tông cốt thép được đúc ngay trên công trường.
Các hạng mục của dự án đang dần thành hình.
Tại vị trí khác trên công trường, khối lượng đất đang được vận chuyển ra điểm tập kết.
Đất đá được đào đắp liên tục để san nền, phục vụ xây dựng tuyến đường. 
Mốc hoàn thành năm 2026 đang đặt ra áp lực lớn cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công. Trong bối cảnh khối lượng công việc còn nhiều, việc đảm bảo tiến độ cần đi kèm giải pháp cụ thể, thay vì chỉ dừng ở cam kết.
Đỗ Hưng - Lê Hải/VOV.VN
