Cấp cứu kịp thời ngư dân bị đột quỵ ở vùng biển Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng

Thứ Bảy, 09:05, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tàu SAR 631 của Trung tâm phối hợp, tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đóng tại thành phố Đà Nẵng cùng ê kíp y, bác sĩ vừa cứu thành công 1 ngư dân bị đột quỵ não khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa.

Trước dó, lúc 8h12 ngày 16/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin khẩn cấp từ tàu cá QNa- 91056- TS do ông Phạm Văn Huy, trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Khi đang hành nghề trên biển thì thuyền viên Đỗ Bá Hậu (61 tuổi) bất ngờ bị mất nhận thức, không nói được, không ăn uống được, tàu đang chạy về Đà Nẵng với tốc độ 5 hải lý/giờ. Vị trí tàu cách đảo Bom Bay, đặc khu Hoàng Sa khoảng 116 hải lý về hướng Đông Bắc.

cap cuu kip thoi ngu dan bi dot quy o vung bien hoang sa, thanh pho Da nang hinh anh 1
Tàu SAR 631 ra biển, thả tàu nhỏ tiếp cận tàu cá có ngư dân bị đột quỵ

Sau khi liên lạc với tàu Qna- 91056- TS xác minh và kết nối thông tin đến Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng, các y bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ não kèm các triệu chứng nghiêm trọng và lúc đó đã hôn mê, nếu không kịp thời được tiếp cận y tế chuyên khoa để cấp cứu có thể dẫn đến tử vong.

Trước tình trạng đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân, lúc 12h15 ngày 16/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng Việt Nam phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng cử ê kíp bác sĩ chuyên khoa cùng trang thiết bị đi cùng tàu SAR 631 thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

cap cuu kip thoi ngu dan bi dot quy o vung bien hoang sa, thanh pho Da nang hinh anh 2
Ê kíp đưa người bệnh lên tàu SAR để chăm sóc y tế

Lúc 05h24 phút ngày 17/4, tàu SAR 631 đã tiếp cận tàu Qna- 91056- TS, ê kíp nhân viên cứu nạn cùng y bác sĩ lên tàu QNa 91056 TS  để cấp cứu tại chỗ nhằm ổn định tình trạng và sau đó chuyển bệnh nhân về tàu SAR 631 chăm sóc y tế tích cực. Tình trạng bệnh nhân khi đưa lên tàu SAR 631 hết sức nguy kịch: đột quỵ não giờ thứ 20, hôn mê sâu, có triệu chứng yếu liệt nửa người bên phải. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, tàu SAR 631 khẩn trương hành trình quay về với tốc độ nhanh nhất để kịp thời cứu chữa.

Lúc gần 23 giờ đêm qua (17/4), tàu SAR 631 đã đưa bệnh nhân về đến Đà Nẵng an toàn, nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế. Nhờ được tiếp cận y tế chuyên khoa kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã vượt qua được cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn.

Thành Long/VOV- Miền Trung
Tag: tàu SAR 631 cấp cứu kịp thời ngư dân bị đột quỵ đột quỵ trên biển vùng biển Hoàng Sa thành phố Đà Nẵng đột quỵ não
Tin liên quan

Cấp cứu ngư dân bị đột quỵ khi đang đánh cá trên biển
VOV.VN - Sáng 7/7, tại Bệnh xá đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa, đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một ngư dân bị đột quỵ, liệt nửa người bên trái, kèm đau đầu dữ dội, nói khó khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

Bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu ngư dân bị đột quỵ não
VOV.VN - Ngày 25/10, Bệnh xá đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) đã tiếp nhận và điều trị cho 1 ngư dân quê Bình Định đột quỵ não.

Cấp cứu ngư dân bị đột quỵ tại Trường Sa
VOV.VN - Sáng nay (9/6), Tàu 468, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân cập cảng đảo Trường Sa và tiến hành bàn giao bệnh nhân bị đột quỵ lên đảo điều trị, cấp cứu.

