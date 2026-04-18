Cấp cứu kịp thời ngư dân bị đột quỵ ở vùng biển Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng

Trước dó, lúc 8h12 ngày 16/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin khẩn cấp từ tàu cá QNa- 91056- TS do ông Phạm Văn Huy, trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Khi đang hành nghề trên biển thì thuyền viên Đỗ Bá Hậu (61 tuổi) bất ngờ bị mất nhận thức, không nói được, không ăn uống được, tàu đang chạy về Đà Nẵng với tốc độ 5 hải lý/giờ. Vị trí tàu cách đảo Bom Bay, đặc khu Hoàng Sa khoảng 116 hải lý về hướng Đông Bắc.

Tàu SAR 631 ra biển, thả tàu nhỏ tiếp cận tàu cá có ngư dân bị đột quỵ

Sau khi liên lạc với tàu Qna- 91056- TS xác minh và kết nối thông tin đến Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng, các y bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ não kèm các triệu chứng nghiêm trọng và lúc đó đã hôn mê, nếu không kịp thời được tiếp cận y tế chuyên khoa để cấp cứu có thể dẫn đến tử vong.

Trước tình trạng đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân, lúc 12h15 ngày 16/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng Việt Nam phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng cử ê kíp bác sĩ chuyên khoa cùng trang thiết bị đi cùng tàu SAR 631 thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Ê kíp đưa người bệnh lên tàu SAR để chăm sóc y tế

Lúc 05h24 phút ngày 17/4, tàu SAR 631 đã tiếp cận tàu Qna- 91056- TS, ê kíp nhân viên cứu nạn cùng y bác sĩ lên tàu QNa 91056 TS để cấp cứu tại chỗ nhằm ổn định tình trạng và sau đó chuyển bệnh nhân về tàu SAR 631 chăm sóc y tế tích cực. Tình trạng bệnh nhân khi đưa lên tàu SAR 631 hết sức nguy kịch: đột quỵ não giờ thứ 20, hôn mê sâu, có triệu chứng yếu liệt nửa người bên phải. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, tàu SAR 631 khẩn trương hành trình quay về với tốc độ nhanh nhất để kịp thời cứu chữa.

Lúc gần 23 giờ đêm qua (17/4), tàu SAR 631 đã đưa bệnh nhân về đến Đà Nẵng an toàn, nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế. Nhờ được tiếp cận y tế chuyên khoa kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã vượt qua được cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn.