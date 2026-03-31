Cấp cứu kịp thời ngư dân nghi nhồi máu não tại đảo Trường Sa

Chiều 30/3, Bệnh xá đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận và cấp cứu cho ngư dân La Văn Trú (60 tuổi, quê xã Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), là thuyền viên tàu cá BĐ 97863 TS do ông Tôn Văn Dưỡng (quê Hoài Nhơn, Gia Lai) làm thuyền trưởng.

Các y, bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân

Theo thông tin từ thuyền trưởng, khoảng 4h ngày 29/3, trong lúc đang câu cá cùng các bạn thuyền, ông Trú đột ngột rơi vào trạng thái lơ mơ, gọi hỏi không trả lời, khi kích thích vẫn còn đáp ứng, hai tay chân vẫn cử động nhưng có biểu hiện tụt lưỡi, thở khò khè. Các ngư dân đã đo huyết áp của bệnh nhân khoảng 120/80 mmHg và cho nằm nghỉ ngơi. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân tỉnh hơn, có thể trả lời khi được gọi hỏi nhưng xuất hiện yếu nửa người bên trái.

Nhận được thông tin, chỉ huy đảo Trường Sa đã chỉ đạo bệnh xá nhanh chóng chuẩn bị lực lượng, phương tiện để tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân. Khi được đưa vào bệnh xá lúc 14h ngày 30/3, qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân không sốt, da niêm hồng, mạch 70 lần/phút, huyết áp 125/75 mmHg. Bệnh nhân trong trạng thái ngủ gà, làm theo y lệnh, định hướng lực bình thường; liệt hoàn toàn dây thần kinh III bên phải, yếu nhẹ nửa người trái với sức cơ tay, chân 4/5; không rối loạn nuốt, không rối loạn cảm giác.

Khai thác tiền sử bệnh cho thấy bệnh nhân mắc tăng huyết áp, hẹp mạch vành đã đặt stent từ năm 2016 và được phát hiện đái tháo đường khoảng 3 năm nay.

Các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa thăm khám cho bệnh nhân

Các xét nghiệm cận lâm sàng như công thức máu, sinh hóa máu chưa ghi nhận bất thường; X-quang ngực bình thường; điện tim chưa phát hiện rung nhĩ; siêu âm tim không phát hiện bất thường van tim hoặc huyết khối.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi nhồi máu não do xơ vữa động mạch thân nền, phân biệt với xuất huyết não. Bệnh nhân được điều trị bằng kiểm soát đường huyết, sử dụng statin, xem xét dùng thuốc kháng tiểu cầu, kết hợp bất động, nằm đầu cao, hỗ trợ oxy, đồng thời theo dõi chặt chẽ huyết áp, các dấu hiệu sinh tồn và dấu hiệu phù não.

Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh xá đảo Trường Sa. Khi tình trạng ổn định, bệnh nhân sẽ được chuyển về đất liền bằng đường biển; trong trường hợp xuất hiện dấu hiệu tổn thương não tiến triển, các bác sĩ sẽ hội chẩn để xem xét phương án vận chuyển bằng đường hàng không. Tiên lượng bệnh nhân nặng.