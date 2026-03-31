中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cấp cứu kịp thời ngư dân nghi nhồi máu não tại đảo Trường Sa

Thứ Ba, 15:44, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bệnh xá đảo Trường Sa vừa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân La Văn Trú (60 tuổi, Gia Lai), thuyền viên tàu cá BĐ 97863 TS, xuất hiện rối loạn ý thức và yếu nửa người trái khi đang đánh bắt trên biển. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi nhồi máu não và đang được điều trị, theo dõi sát.

Chiều 30/3, Bệnh xá đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận và cấp cứu cho ngư dân La Văn Trú (60 tuổi, quê xã Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), là thuyền viên tàu cá BĐ 97863 TS do ông Tôn Văn Dưỡng (quê Hoài Nhơn, Gia Lai) làm thuyền trưởng.

cap cuu kip thoi ngu dan nghi nhoi mau nao tai dao truong sa hinh anh 1
Các y, bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân

Theo thông tin từ thuyền trưởng, khoảng 4h ngày 29/3, trong lúc đang câu cá cùng các bạn thuyền, ông Trú đột ngột rơi vào trạng thái lơ mơ, gọi hỏi không trả lời, khi kích thích vẫn còn đáp ứng, hai tay chân vẫn cử động nhưng có biểu hiện tụt lưỡi, thở khò khè. Các ngư dân đã đo huyết áp của bệnh nhân khoảng 120/80 mmHg và cho nằm nghỉ ngơi. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân tỉnh hơn, có thể trả lời khi được gọi hỏi nhưng xuất hiện yếu nửa người bên trái.

Nhận được thông tin, chỉ huy đảo Trường Sa đã chỉ đạo bệnh xá nhanh chóng chuẩn bị lực lượng, phương tiện để tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân. Khi được đưa vào bệnh xá lúc 14h ngày 30/3, qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân không sốt, da niêm hồng, mạch 70 lần/phút, huyết áp 125/75 mmHg. Bệnh nhân trong trạng thái ngủ gà, làm theo y lệnh, định hướng lực bình thường; liệt hoàn toàn dây thần kinh III bên phải, yếu nhẹ nửa người trái với sức cơ tay, chân 4/5; không rối loạn nuốt, không rối loạn cảm giác.

Khai thác tiền sử bệnh cho thấy bệnh nhân mắc tăng huyết áp, hẹp mạch vành đã đặt stent từ năm 2016 và được phát hiện đái tháo đường khoảng 3 năm nay.

cap cuu kip thoi ngu dan nghi nhoi mau nao tai dao truong sa hinh anh 2
Các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa thăm khám cho bệnh nhân

Các xét nghiệm cận lâm sàng như công thức máu, sinh hóa máu chưa ghi nhận bất thường; X-quang ngực bình thường; điện tim chưa phát hiện rung nhĩ; siêu âm tim không phát hiện bất thường van tim hoặc huyết khối.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi nhồi máu não do xơ vữa động mạch thân nền, phân biệt với xuất huyết não. Bệnh nhân được điều trị bằng kiểm soát đường huyết, sử dụng statin, xem xét dùng thuốc kháng tiểu cầu, kết hợp bất động, nằm đầu cao, hỗ trợ oxy, đồng thời theo dõi chặt chẽ huyết áp, các dấu hiệu sinh tồn và dấu hiệu phù não.

Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh xá đảo Trường Sa. Khi tình trạng ổn định, bệnh nhân sẽ được chuyển về đất liền bằng đường biển; trong trường hợp xuất hiện dấu hiệu tổn thương não tiến triển, các bác sĩ sẽ hội chẩn để xem xét phương án vận chuyển bằng đường hàng không. Tiên lượng bệnh nhân nặng.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: Trường Sa Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu ngư dân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu kịp thời bệnh nhân viêm bàng quang
VOV.VN - Đêm 23/12, Bệnh xá đảo Trường Sa (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) đã tiếp nhận, cấp cứu ngư dân bị viêm bàng quang xuất huyết khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa

Hải đoàn 129 kịp thời đưa ngư dân bị nạn trên biển về Bệnh xá đảo Trường Sa
VOV.VN - Hải đoàn 129 vừa kịp thời đưa ngư dân bị nạn khi đang khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa về Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu.

Cấp cứu kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển tại bệnh xá đảo Trường Sa
VOV.VN - Tối nay (18/6), Bệnh xá đảo Trường Sa (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) vừa tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một ngư dân gặp nạn, tai nạn lao động nghiêm trọng khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục