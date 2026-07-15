Cấp cứu thuyền viên bị tai nạn do dây tời đứt văng mạnh làm gãy chân

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An), rạng sáng ngày 15/7, Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Quèn đã tổ chức lực lượng cứu hộ, cứu nạn, đưa một thuyền viên bị tai nạn lao động trên biển vào bờ cấp cứu an toàn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An kịp thời cấp cứu nạn nhân bị tai nạn trên biển.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, khoảng 2 giờ ngày 15/7, Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Quèn nhận được tin báo của ông Tô Duy Luyến (SN 1994, trú thôn Đông Hải, xã Quỳnh Phú, Nghệ An), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá NA-99167-TS, dài khoảng 30m, hành nghề lưới chụp.

Trước đó, khoảng 1 giờ 45 phút cùng ngày, khi tàu đang trên hành trình đến ngư trường khai thác hải sản tại tọa độ 19°03’100’’N - 105°51’500’’E, dây tời bất ngờ bị đứt và văng mạnh vào chân phải của anh Trần Huy Biên (SN 1979, trú thôn Thọ Đồng, xã Quỳnh Phú, Nghệ An), một trong 10 thuyền viên trên tàu.

Vụ tai nạn khiến chân phải của anh Biên bị gãy, xương đâm vào mạch máu, cần được cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã điều động 6 cán bộ, chiến sĩ cùng ca nô ST660 nhanh chóng cơ động đến khu vực tàu gặp nạn để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng Biên phòng đã tiến hành sơ cứu, cầm máu, cố định vết thương cho nạn nhân, sau đó đưa anh Trần Huy Biên lên ca nô vận chuyển vào bờ.

Đến khoảng 5h15 cùng ngày, nạn nhân được đưa cập cảng Lạch Quèn (xã Quỳnh Phú, Nghệ An) an toàn và được chuyển đến bệnh viện tuyến trên để tiếp tục cấp cứu.