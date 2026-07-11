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Tóm tắt
VOV.VN - Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K74) thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM phát hiện, cất bốc thêm 13 bộ hài cốt cùng 8 bộ di vật.
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Cặp nhẫn vàng còn nguyên vẹn bên hài cốt liệt sĩ sau gần 60 năm
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2026-07/tiktok_cap-nhan-vang-con-nguyen-ven-ben-hai-cot-liet-si-sau-gan-60-nam.m3u8
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