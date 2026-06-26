Cập nhật tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công đường Tam Trinh, Hà Nội

VOV.VN - Sau 10 năm gỡ nút thắt mặt bằng, dự án mở rộng đường Tam Trinh đã cơ bản có mặt bằng sạch để triển khai đồng loạt. Tuy nhiên, tại hiện trường cho thấy một số ít điểm máy móc và nhân công xuất hiện thưa thớt, tốc độ thi công chậm
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VOV.VN - Khởi công từ năm 2016, dự án mở rộng đường Tam Trinh (Hà Nội) đến nay vẫn dang dở do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Sự thiếu đồng thuận của một số hộ dân, cùng những bất cập khiến tiến độ dự án tiếp tục bị kéo dài.
VOV.VN - Khởi công từ năm 2016, dự án mở rộng đường Tam Trinh (Hà Nội) đến nay vẫn dang dở do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Sự thiếu đồng thuận của một số hộ dân, cùng những bất cập khiến tiến độ dự án tiếp tục bị kéo dài.
VOV.VN - Dự án mở rộng đường Tam Trinh kết nối đường Vành đai 2 và đường Vành đai 3 phía Nam thành phố Hà Nội sau nhiều năm vẫn ì ạch, chậm tiến độ. Đến thời điểm hiện nay, do vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến tuyến đường ngổn ngang rác thải chất đống, ô nhiễm bụi, gây mất an toàn giao thông, khiến người dân bức xúc.
VOV.VN - Dự án mở rộng đường Tam Trinh kết nối đường Vành đai 2 và đường Vành đai 3 phía Nam thành phố Hà Nội sau nhiều năm vẫn ì ạch, chậm tiến độ. Đến thời điểm hiện nay, do vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến tuyến đường ngổn ngang rác thải chất đống, ô nhiễm bụi, gây mất an toàn giao thông, khiến người dân bức xúc.
VOV.VN - Dự án mở rộng đường Tam Trinh được khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. 9 năm trôi qua, dự án vẫn ì ạch, chậm tiến độ. Đến thời điểm hiện nay do vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến tuyến đường ngổn ngang rác thải chất đống, ô nhiễm bụi, gây mất an toàn giao thông, khiến người dân bức xúc.
VOV.VN - Dự án mở rộng đường Tam Trinh được khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. 9 năm trôi qua, dự án vẫn ì ạch, chậm tiến độ. Đến thời điểm hiện nay do vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến tuyến đường ngổn ngang rác thải chất đống, ô nhiễm bụi, gây mất an toàn giao thông, khiến người dân bức xúc.