Cập nhật tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công đường Tam Trinh, Hà Nội

VOV.VN - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án mở rộng đường Tam Trinh đã cơ bản có mặt bằng sạch trải dài toàn tuyến. Tuy nhiên, ghi nhận tại hiện trường cho thấy tốc độ thi công vẫn còn thưa thớt, chậm chạp. Người dân đang kỳ vọng dự án sớm được hoàn thiện để khớp nối các vành đai huyết mạch.