English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cập nhật tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công đường Tam Trinh, Hà Nội

Thứ Sáu, 10:13, 26/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án mở rộng đường Tam Trinh đã cơ bản có mặt bằng sạch trải dài toàn tuyến. Tuy nhiên, ghi nhận tại hiện trường cho thấy tốc độ thi công vẫn còn thưa thớt, chậm chạp. Người dân đang kỳ vọng dự án sớm được hoàn thiện để khớp nối các vành đai huyết mạch.

Đỗ Hưng-Sỹ Thành/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vướng giải phóng mặt bằng, dự án đường Tam Trinh, Hà Nội ì ạch kéo dài
Vướng giải phóng mặt bằng, dự án đường Tam Trinh, Hà Nội ì ạch kéo dài

VOV.VN - Khởi công từ năm 2016, dự án mở rộng đường Tam Trinh (Hà Nội) đến nay vẫn dang dở do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Sự thiếu đồng thuận của một số hộ dân, cùng những bất cập khiến tiến độ dự án tiếp tục bị kéo dài.

Vướng giải phóng mặt bằng, dự án đường Tam Trinh, Hà Nội ì ạch kéo dài

Vướng giải phóng mặt bằng, dự án đường Tam Trinh, Hà Nội ì ạch kéo dài

VOV.VN - Khởi công từ năm 2016, dự án mở rộng đường Tam Trinh (Hà Nội) đến nay vẫn dang dở do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Sự thiếu đồng thuận của một số hộ dân, cùng những bất cập khiến tiến độ dự án tiếp tục bị kéo dài.

Đường Tam Trinh nghìn tỷ mặt bằng dở dang: Ngổn ngang rác thải, dân khốn khổ
Đường Tam Trinh nghìn tỷ mặt bằng dở dang: Ngổn ngang rác thải, dân khốn khổ

VOV.VN - Dự án mở rộng đường Tam Trinh kết nối đường Vành đai 2 và đường Vành đai 3 phía Nam thành phố Hà Nội sau nhiều năm vẫn ì ạch, chậm tiến độ. Đến thời điểm hiện nay, do vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến tuyến đường ngổn ngang rác thải chất đống, ô nhiễm bụi, gây mất an toàn giao thông, khiến người dân bức xúc.

Đường Tam Trinh nghìn tỷ mặt bằng dở dang: Ngổn ngang rác thải, dân khốn khổ

Đường Tam Trinh nghìn tỷ mặt bằng dở dang: Ngổn ngang rác thải, dân khốn khổ

VOV.VN - Dự án mở rộng đường Tam Trinh kết nối đường Vành đai 2 và đường Vành đai 3 phía Nam thành phố Hà Nội sau nhiều năm vẫn ì ạch, chậm tiến độ. Đến thời điểm hiện nay, do vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến tuyến đường ngổn ngang rác thải chất đống, ô nhiễm bụi, gây mất an toàn giao thông, khiến người dân bức xúc.

Dự án nghìn tỷ mở rộng đường Tam Trinh ở Hà Nội: 9 năm vẫn ngổn ngang
Dự án nghìn tỷ mở rộng đường Tam Trinh ở Hà Nội: 9 năm vẫn ngổn ngang

VOV.VN - Dự án mở rộng đường Tam Trinh được khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. 9 năm trôi qua, dự án vẫn ì ạch, chậm tiến độ. Đến thời điểm hiện nay do vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến tuyến đường ngổn ngang rác thải chất đống, ô nhiễm bụi, gây mất an toàn giao thông, khiến người dân bức xúc.

Dự án nghìn tỷ mở rộng đường Tam Trinh ở Hà Nội: 9 năm vẫn ngổn ngang

Dự án nghìn tỷ mở rộng đường Tam Trinh ở Hà Nội: 9 năm vẫn ngổn ngang

VOV.VN - Dự án mở rộng đường Tam Trinh được khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. 9 năm trôi qua, dự án vẫn ì ạch, chậm tiến độ. Đến thời điểm hiện nay do vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến tuyến đường ngổn ngang rác thải chất đống, ô nhiễm bụi, gây mất an toàn giao thông, khiến người dân bức xúc.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục