Cấp phép thi công hệ thống điện trang trí và lưới an toàn vào cầu Bến Thủy 1

Thứ Hai, 12:49, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khu Quản lý Đường bộ II đã cấp phép thi công công trình xây dựng, lắp đặt hệ thống điện trang trí và hệ thống lưới an toàn tại cầu Bến Thủy 1, đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo giấy phép do Khu Quản lý Đường bộ II ban hành, chủ đầu tư là UBND xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) được phép triển khai thi công tại vị trí Km467+500 trên cầu Bến Thủy 1, đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Cầu Bến Thủy 1. (Ảnh: Bá Thăng).

Về quy mô, dự án lắp dựng hệ thống điện chiếu sáng mỹ thuật trên lan can bảo vệ phía ngoài thành cầu theo cả hai chiều Nghệ An – Hà Tĩnh, với tổng chiều dài mỗi bên 433,55m.

Hệ thống bao gồm lan can thép tăng cường, lưới an toàn và đèn LED dây chống nước (cấp bảo vệ IP67), được lắp đặt dọc theo lan can nhằm chiếu sáng vào ban đêm, đồng thời nâng cao tính thẩm mỹ cho công trình. Nguồn điện cấp từ trạm biến áp số 01 Vinh River Side 630kVA-22/0.4kV.

Việc lắp đặt hệ thống điện trang trí và lưới an toàn nhằm tăng cường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông, hạn chế nguy cơ mất an toàn tại khu vực cầu; đồng thời chỉnh trang mỹ quan, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan tại cửa ngõ kết nối hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh, đặc biệt vào thời điểm ban đêm. Nội dung này phù hợp với chủ trương chỉnh trang hệ thống chiếu sáng và trang trí cầu đã được phê duyệt.

Phối cảnh cầu Bến Thủy 1 được lắp đặt hệ thống lưới an toàn. 

Theo giấy phép yêu cầu, quá trình thi công không được khoan đục vào kết cấu cầu, không liên kết cứng vào dầm thép và phải đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn điện, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông. Hệ thống chiếu sáng phải phù hợp, không gây chói lóa, không ảnh hưởng đến người điều khiển phương tiện.

Sau khi hoàn thành, chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo trì và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

Cầu Bến Thủy 1 là công trình giao thông quan trọng trên tuyến Quốc lộ 1A, giữ vai trò huyết mạch trong kết nối giao thông giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cầu có chiều dài 630,5m, được khánh thành đưa vào sử dụng năm 1990. Tuy nhiên, thời gian gần qua, khu vực cầu xuất hiện tình trạng một số người tìm đến để thực hiện hành vi nhảy cầu tự tử. Trước thực tế này, nhiều ý kiến đã đề xuất lắp đặt hệ thống lan can bảo vệ nhằm góp phần ngăn chặn, đảm bảo an toàn.

Trên cơ sở đó, UBND xã Nghi Xuân đã đề xuất triển khai dự án lắp đặt hệ thống điện trang trí kết hợp lưới an toàn. Theo thông tin, một số doanh nghiệp đã tham gia hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án.

Làm rào chắn chống tự tử ở cầu Bến Thủy 1 liệu có khả thi?

VOV.VN - Hàng chục năm nay, cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam, nối Nghệ An – Hà Tĩnh trở thành “điểm đen” của những vụ nhảy cầu tự vẫn. Sau sự việc 3 bố con gieo mình xuống sông Lam từ cầu Bến Thuỷ 1 quyên sinh, nhiều ý kiến đề nghị, cần có biện pháp lắp đặt, xây dựng hệ thống chống nhảy cầu tự vẫn tại đây.

Bá Thăng/VOV.VN
Liên tiếp các vụ nhảy cầu tự tử, xã Hòa Phú (Đắk Lắk) lắp camera AI giám sát

VOV.VN - Sau khi liên tiếp xảy ra các vụ việc nhảy cầu tự tử tại khu vực Cầu 14, bắc qua sông Sêrêpôk, UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai lắp đặt hệ thống camera AI nhằm tăng cường giám sát, bảo đảm an ninh trật tự.

VOV.VN - Sau khi liên tiếp xảy ra các vụ việc nhảy cầu tự tử tại khu vực Cầu 14, bắc qua sông Sêrêpôk, UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai lắp đặt hệ thống camera AI nhằm tăng cường giám sát, bảo đảm an ninh trật tự.

Cứu thành công một người đàn ông nhảy cầu Vĩnh Tuy giữa mùa đông buốt giá

VOV.VN - Vào khoảng 16h ngày 3/1, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ(PCCC&CNCH) Công an thành phố (TP) Hà Nội đã kịp thời cứu một người đàn ông nhảy từ cầu Vĩnh Tuy xuống sông, đưa đi cấp cứu an toàn.

VOV.VN - Vào khoảng 16h ngày 3/1, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ(PCCC&CNCH) Công an thành phố (TP) Hà Nội đã kịp thời cứu một người đàn ông nhảy từ cầu Vĩnh Tuy xuống sông, đưa đi cấp cứu an toàn.

Cứu kịp thời người phụ nữ bị ung thư nhảy cầu tự tử

VOV.VN - Một phụ nữ ở Hải Phòng đang điều trị ung thư tại bệnh viện, đã nghĩ quẩn và nhảy từ cầu An Đồng xuống sông Đào định tử tự, may mắn được lực lượng cảnh sát đường thuỷ cứu kịp thời.

VOV.VN - Một phụ nữ ở Hải Phòng đang điều trị ung thư tại bệnh viện, đã nghĩ quẩn và nhảy từ cầu An Đồng xuống sông Đào định tử tự, may mắn được lực lượng cảnh sát đường thuỷ cứu kịp thời.

