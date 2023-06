Cáp viễn thông võng xuống đường, xe ba gác bị kéo bốc đầu

Sáng 31/5, cộng đồng mạng chia sẻ nhiều về hình ảnh, thông tin xe ba gác bốc đầu do vướng dây cáp tại đường Quốc lộ 1K, ở khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An.

Hình ảnh xe ba gác đang bốc đầu và kéo nghiêng trụ điện khiến dư luận xôn xao vì quá nguy hiểm. Một số người bình luận, nếu xe máy vướng phải thì đã xảy ra tai nạn thương tâm.

Xe ba gác bốc đầu vì vướng vào dây cáp (ảnh MXH).

Người dân yêu cầu cơ quan chức năng nên yêu cầu đơn vị rà soát, kiểm tra, bó gọn các dây điện, dây cáp ở các tuyến đường để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Công an thành phố Dĩ An cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 23h tối 30/5. Nhận được tin báo, Công an phường Đông Hòa đã nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra. Nguyên nhân vụ việc do dây cáp võng xuống ngang đường.

Qua xác minh, dây cáp viễn thông trên thuộc quản lý của Trung tâm Viễn thông thành phố Dĩ An. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản.

Thời gian qua, Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị viễn thông thực hiện bó cáp, cắt bỏ bớt những dây cáp không còn sử dụng trên các trụ điện.

Thế nhưng hiện nay các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, dây cáp viễn thông vẫn chằng chịt như “mạng nhện”. Điều này, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường khi dây cáp đứt, võng xuống đường./.