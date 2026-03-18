Cát vùi lấp công viên Bãi Sau nghìn tỷ ở TP.HCM

Thứ Tư, 18:29, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gió chướng mạnh khiến cát biển liên tục bay vào, che lấp hơn 1km lối đi tại công viên Bãi Sau ở TP.HCM, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng đang dọn dẹp hàng ngày và khẩn trương tìm giải pháp thiết kế lâu dài cho dự án nghìn tỷ này.

Nhiều ngày qua, dọc chiều dài hơn 1km tại công viên Bãi Sau đoạn giáp biển, thuộc phường Vũng Tàu và Tam Thắng (thuộc địa bàn TP.Vũng Tàu cũ), tình trạng cát bay che lấp lối đi và các điểm vui chơi công cộng diễn ra nghiêm trọng. 

Ước tính, diện tích công viên phải hứng chịu lượng cát đổ vào lên tới 200m2 mỗi ngày. Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện từ mùa gió chướng cuối năm 2025.

Hằng ngày có hàng chục công nhân quét, cào cát tại công viên Bãi Sau - Vũng Tàu.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, nguyên nhân chính là do cốt nền công viên Bãi Sau thấp và không có bờ kè chắn đủ cao. Để ứng phó tạm thời, công nhân của đơn vị phải liên tục dùng xe cuốc cào cát trả lại bãi biển, kết hợp tưới nước lên bề mặt để hạn chế cát bay.

Công viên Bãi Sau là hạng mục quan trọng nằm trong dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Quần thể này có diện tích rộng gần 20ha, kéo dài 3,2km dọc bờ biển. 

Theo đơn vị quản lý vận hành, trước khi dự án hoàn thiện, các khu resort ven biển cũng từng tốn rất nhiều nguồn lực để đối phó với hiện tượng tự nhiên này.

Để hạn chế cát bay mất an toàn công nhân tổ chức phun nước thường xuyên.

Hiện tại, các đơn vị đang tăng cường nhân công và thuê thêm máy hút cát để dọn dẹp. Trong thời gian tới, ban quản lý sẽ làm việc trực tiếp với đơn vị thiết kế để đưa ra phương án ngăn chặn triệt để, bao gồm việc bổ sung lan can tại các khu vực nguy hiểm và trồng thêm các hàng cây xanh chắn gió.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Tag: công viên Bãi Sau công viên cát biển TP.HCM Vũng Tàu công viên dự án nghìn tỷ
