Chậm giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ dự án cao tốc Bắc-Nam

2 km mặt bằng sạch phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam nằm trên địa bàn xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên vừa được bàn giao cho đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đèo Cả. Tuy nhiên, khi đơn vị này đưa thiết bị, phương tiện vào thi công thì người dân không chấp nhận với lý do, dân chưa nhận tiền đền bù dù đã thống nhất chủ trương di dời trước đó. Hiện tại, nhà thầu đã thi công một số hạng mục đường công vụ, nền đường tuyến chính, một số đoạn phải làm cầm chừng chờ mặt bằng.

Dự án Cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn qua huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên vướng mặt bằng

Ông Nguyễn Đức Phương, Chỉ huy trưởng Công trình của Công ty Cổ phần Đèo Cả cho biết, quá trình thi công gặp trở ngại do người dân chưa đồng thuận: “Người dân chưa nhận được tiền nên khi huy động máy đến thì không thể làm được. Công tác giải phóng mặt bằng số hộ dân qua khu dân cư, qua kiểm đếm hiện còn 40% chưa được kiểm đếm”.

Ông Huỳnh Cẩm Thạch, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên giải thích: “Mặt bằng thực hiện dự án đã công khai vận động người dân đồng ý rồi. Riêng phần bóc các phần mộ giao địa phương xây dựng giá. Bởi việc cải táng mộ khác nhau do đó mất thời gian”.

Vướng mặt bằng, Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông, đoạn qua huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bị ảnh hưởng.

Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đi qua tỉnh Phú Yên có chiều dài khoảng 90 km, tổng mức đầu tư 20.848 tỷ đồng. Tỉnh Phú Yên xây dựng 12 khu tái định cư, tổng diện tích 20ha, bố trí chỗ ở mới cho các hộ dân phải giải tỏa di dời.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, đã có vị trí xây dựng các khu tái định cư nhưng vẫn đang chờ phê duyệt hạ tầng kỹ thuật: “Chúng tôi cam kết là cuối tháng 3 này, sẽ giải ngân theo đúng lịch đã đưa ra. Về giao mặt bằng sẽ thực hiện theo đúng lịch, kế hoạch”./.