Cháy bãi rác ở Lâm Đồng, khói đen bao trùm

Thứ Bảy, 21:05, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 27/3, đám cháy lớn tại bãi rác dốc Đá Mài, xã Cát Tiên (Lâm Đồng) bùng phát trong điều kiện nắng nóng, khô hanh, khói đen và mùi hôi lan rộng, ảnh hưởng nhiều hộ dân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng khống chế đám cháy, đồng thời tính phương án di dời dân khỏi khu vực.

Đến ngày 28/3, công tác chữa cháy vẫn được triển khai nhằm ngăn lửa lan vào khu dân cư. Trước đó, chiều 27/3, người dân phát hiện lửa bốc lên từ bãi rác dốc Đá Mài, sau đó nhanh chóng bùng phát mạnh. Do thời tiết khô nóng, đám cháy lan rộng, bao trùm toàn bộ khu vực bãi rác hơn 2ha. Khói đen, mùi ô nhiễm phát tán trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục hộ dân tại các thôn Quảng Ngãi, Tư Nghĩa và thôn 14.

chay bai rac o lam Dong, khoi den bao trum hinh anh 1
Bãi rác dốc Đá Mài, xã Cát Tiên, Lâm Đồng cháy lớn, khói đen bốc cao, lan rộng, ảnh hưởng khu dân cư xung quanh.
chay bai rac o lam Dong, khoi den bao trum hinh anh 2
Lực lượng chức năng xã Cát Tiên khẩn trương phun nước, dập lửa tại bãi rác dốc Đá Mài, nỗ lực khống chế đám cháy không để lan rộng.

Ông Hồ Quốc Phong – Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên cho biết, hiện công tác chữa cháy vẫn đang được tích cực triển khai. "Chúng tôi cũng đã tính đến phương án hỗ trợ người dân di dời ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn", ông Phong nói.

Bãi rác dốc Đá Mài hoạt động từ năm 2001, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 30 tấn rác thải. Tình trạng ô nhiễm kéo dài, cộng với vụ cháy lớn đang xảy ra khiến môi trường không khí và đời sống người dân xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

 

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Tin liên quan

Dập tắt đám cháy trên tàu du lịch tại Cát Bà
Dập tắt đám cháy trên tàu du lịch tại Cát Bà

VOV.VN- Đồn Biên phòng Cát Bà (Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng) đã phối hợp các cơ quan chức năng khống chế thành công vụ hỏa hoạn xảy ra trên tàu du lịch tại bến Gia Luận (đặc khu Cát Hải), đảm bảo an toàn cho 32 du khách quốc tế và đội ngũ nhân viên.

Dập tắt đám cháy trên tàu du lịch tại Cát Bà

Dập tắt đám cháy trên tàu du lịch tại Cát Bà

VOV.VN- Đồn Biên phòng Cát Bà (Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng) đã phối hợp các cơ quan chức năng khống chế thành công vụ hỏa hoạn xảy ra trên tàu du lịch tại bến Gia Luận (đặc khu Cát Hải), đảm bảo an toàn cho 32 du khách quốc tế và đội ngũ nhân viên.

Kịp thời ngăn đám cháy lan sang khu nhà xưởng 1.000m2 tại Từ Liêm
Kịp thời ngăn đám cháy lan sang khu nhà xưởng 1.000m2 tại Từ Liêm

VOV.VN - Nhờ khai báo, cập nhật dữ liệu PCCC đầy đủ và lắp đặt hệ thống truyền tin báo sự cố theo quy định, vụ cháy tại kho hàng trong Cụm công nghiệp Từ Liêm đã được phát hiện sớm, xử lý nhanh, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Kịp thời ngăn đám cháy lan sang khu nhà xưởng 1.000m2 tại Từ Liêm

Kịp thời ngăn đám cháy lan sang khu nhà xưởng 1.000m2 tại Từ Liêm

VOV.VN - Nhờ khai báo, cập nhật dữ liệu PCCC đầy đủ và lắp đặt hệ thống truyền tin báo sự cố theo quy định, vụ cháy tại kho hàng trong Cụm công nghiệp Từ Liêm đã được phát hiện sớm, xử lý nhanh, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

