Cháy bãi rác ở Lâm Đồng, khói đen bao trùm

Đến ngày 28/3, công tác chữa cháy vẫn được triển khai nhằm ngăn lửa lan vào khu dân cư. Trước đó, chiều 27/3, người dân phát hiện lửa bốc lên từ bãi rác dốc Đá Mài, sau đó nhanh chóng bùng phát mạnh. Do thời tiết khô nóng, đám cháy lan rộng, bao trùm toàn bộ khu vực bãi rác hơn 2ha. Khói đen, mùi ô nhiễm phát tán trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục hộ dân tại các thôn Quảng Ngãi, Tư Nghĩa và thôn 14.

Ông Hồ Quốc Phong – Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên cho biết, hiện công tác chữa cháy vẫn đang được tích cực triển khai. "Chúng tôi cũng đã tính đến phương án hỗ trợ người dân di dời ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn", ông Phong nói.

Bãi rác dốc Đá Mài hoạt động từ năm 2001, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 30 tấn rác thải. Tình trạng ô nhiễm kéo dài, cộng với vụ cháy lớn đang xảy ra khiến môi trường không khí và đời sống người dân xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.