Cháy công ty thiết bị thẩm mỹ trong KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn ở Bắc Ninh

Thứ Hai, 18:29, 30/03/2026
VOV.VN - Ngày 30/3 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Bàn ghế và thiết bị thẩm mỹ Hùng Hoà ở KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Tiên Du (Bắc Ninh), rất may mắn không gây thiệt hại về người.

Vào khoảng 6h20 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) nhận được tin báo xảy ra cháy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Bàn ghế và thiết bị thẩm mỹ Hùng Hoà, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn.

Hiện trường vụ cháy

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 5 xe chữa cháy của các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực Tiên Sơn, Từ Sơn và Yên Phong khẩn trương đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, đơn vị đã liên hệ với cơ quan điện lực và Công an xã Tiên Du để phối hợp xử lý vụ việc.

Sau 45 phút tích cực dập lửa, đám cháy cơ bản được dập tắt, không có thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Văn Giang/VOV.VN
Tin liên quan

Đang lưu thông trên đường ở Bắc Ninh, một xe ô tô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy
Đang lưu thông trên đường ở Bắc Ninh, một xe ô tô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy

VOV.VN - Đang lưu thông trên đường Lương Văn Nắm, phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) một xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 98F-004.XX bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Đang lưu thông trên đường ở Bắc Ninh, một xe ô tô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy

Đang lưu thông trên đường ở Bắc Ninh, một xe ô tô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy

VOV.VN - Đang lưu thông trên đường Lương Văn Nắm, phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) một xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 98F-004.XX bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy điểm kinh doanh đồ phế liệu mùng 3 Tết ở Phù Khê, Bắc Ninh
Hiện trường vụ cháy điểm kinh doanh đồ phế liệu mùng 3 Tết ở Phù Khê, Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại điểm tập kết thu mua đồ nhựa, dây điện và phế liệu ở khu Phú Điền, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh, dù không có thiệt hại về người, nhưng vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện trường vụ cháy điểm kinh doanh đồ phế liệu mùng 3 Tết ở Phù Khê, Bắc Ninh

Hiện trường vụ cháy điểm kinh doanh đồ phế liệu mùng 3 Tết ở Phù Khê, Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại điểm tập kết thu mua đồ nhựa, dây điện và phế liệu ở khu Phú Điền, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh, dù không có thiệt hại về người, nhưng vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại lớn về tài sản.

Cháy lớn tại nhà hàng bia hơi ở Bắc Ninh, 1 người tử vong
Cháy lớn tại nhà hàng bia hơi ở Bắc Ninh, 1 người tử vong

VOV.VN - Ngày 13/2 xảy ra vụ cháy tại nhà hàng Duy Bia Hơi ở tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn (Bắc Ninh), vụ cháy khiến 1 người tử vong.

Cháy lớn tại nhà hàng bia hơi ở Bắc Ninh, 1 người tử vong

Cháy lớn tại nhà hàng bia hơi ở Bắc Ninh, 1 người tử vong

VOV.VN - Ngày 13/2 xảy ra vụ cháy tại nhà hàng Duy Bia Hơi ở tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn (Bắc Ninh), vụ cháy khiến 1 người tử vong.

