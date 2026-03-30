Cháy công ty thiết bị thẩm mỹ trong KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn ở Bắc Ninh

Vào khoảng 6h20 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) nhận được tin báo xảy ra cháy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Bàn ghế và thiết bị thẩm mỹ Hùng Hoà, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn.

Hiện trường vụ cháy

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 5 xe chữa cháy của các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực Tiên Sơn, Từ Sơn và Yên Phong khẩn trương đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, đơn vị đã liên hệ với cơ quan điện lực và Công an xã Tiên Du để phối hợp xử lý vụ việc.

Sau 45 phút tích cực dập lửa, đám cháy cơ bản được dập tắt, không có thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.