Cháy cửa hàng sửa xe máy ở Nghệ An, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Chiều 4/4, lãnh đạo phường Vinh Lộc xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy tại cửa hàng sửa chữa xe máy nằm trong khu dân cư. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy.

Cột khói đen bốc lên từ vụ cháy.

Do cửa hàng nằm giữa khu dân cư, nguy cơ cháy lan rộng nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Nghệ An đã nhanh chóng kịp thời điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày. Đến khoảng 15h45, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, một số xe máy và tài sản bên trong cửa hàng đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.